Τηλεργασία: Εξι ώρες απλήρωτων υπερωριών την εβδομάδα

Τα άτομα που δούλευαν τηλεργασία έκαναν σχεδόν 6 ώρες υπερωρίες απλήρωτες κατά μέσο όρο την εβδομάδα, σύμφωνα με έρευνα στη Βρετανία της στατιστικής υπηρεσίας.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι τελικά οι άνθρωποι που εργάζονται από το σπίτι καταλήγουν να δουλεύουν περισσότερο απογεύματα και βράδια.

Οι 6 αυτές επιπλέον ώρες απλήρωτων υπερωριών έρχονται να επιβεβαιώσουν τις ανησυχίες για εντατικοποίηση της εργασίας κατά τη διάρκεια τηλεργασίας, που αυξάνει την παραγωγικότητα με αυτό τον τρόπο «συμπίεσης», σε σύγκριση με 3,6 ώρες για εκείνους που δεν εργάζονται ποτέ από το σπίτι, αναλύεται στην έρευνα.

People who WFH work more hours on average than people who never work from home, although they tend to be more varied and spread out – less 9-to-5. They also report doing more unpaid overtime.

However, only people who work ‘mainly’ at home increased their hours in 2020.

