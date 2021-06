Σε ανοδική τροχιά η βιομηχανική παραγωγή της ευρωζώνης

Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής καταγράφηκε στην ευρωζώνη τον Απρίλιο. Όπως ενημέρωσε η Eurostat, ενισχύθηκε κατά 0,8% σε μηνιαία βάση και 39,3% σε ετήσια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.

Η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών προϊόντων κινήθκε 3,4% ανοδικά, του τομέα Ενέργειας 3,2%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 1,4% και τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 0,8%. Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών υποχώρησε κατά 0,3%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης καταγράφηκαν στο Βέλγιο (7,4%), τη Μάλτα (5,6%) και την Εσθονία (4,4%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στη Δανία (-3,8%), την Ουγγαρία (-3,2%) και τη Λιθουανία (-2,4%).

