Πόσο κοντά είμαστε στα ανθρωποειδή ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη

H ανάπτυξη συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, ικανών να συμβάλουν στην ευρεία -mainstream- υιοθέτηση των ανθρωποειδών ρομπότ, συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση για τον κλάδο, σύμφωνα με τον Wang Xingxing, διευθύνοντα σύμβουλο της Hangzhou Unitree Technology, μια από τις πιο επιφανείς εταιρείες κατασκευής ρομπότ της Κίνας, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Σε πόσα χρόνια θα ξεκινήσει η mainstream χρήση

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Xingxing προέβλεψε ότι θα χρειαστούν από ένα έως τρία χρόνια για να επιτευχθεί το απαραίτητο επίπεδο εξειδίκευσης. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Unitree συνέκρινε το τωρινό περιβάλλον με την εμφάνιση του ChatGPT το 2022, ένα γεγονός που λειτούργησε ως καταλύτης για τη mainstream χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Νιώθω σαν να βρισκόμαστε σε ένα σημείο από ένα έως τρία χρόνια πριν από την εμφάνιση του ChatGPT», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Xingxing κατά τη διάρκεια του «World Robots Conference» που διεξήχθη στο Πεκίνο. «Η βιομηχανία γνωρίζει ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε, απλώς κανείς δεν το έχει υλοποιήσει ακόμα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η «κούρσα» για την κατασκευή των ανθρωποειδών ρομπότ

Το Bloomberg τονίζει ότι οι προβλέψεις του διευθύνοντος συμβούλου της Unitree έρχονται εν μέσω του «αγώνα δρόμου» που διεξάγουν οι κινεζικές εταιρείες προκειμένου να καταστήσουν τα προϊόντα τους πιο οικονομικά, ακόμη και αν οι εφαρμογές τους στον πραγματικό κόσμο εξακολουθούν να παραμένουν ασαφείς.

O Xingxing επισήμανε πως οι εταιρείες στην Κίνα έχουν τοποθετήσει δοκιμαστικά ανθρωποειδή ρομπότ στα εργοστάσια προκειμένου να εκτελούν εργασίες όπως η ταξινόμηση υλικών και ο έλεγχος ποιότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή τη στιγμή η βασική πρόκληση για την ευρείας κλίμακας χρήση τους αποτελεί η έλλειψη καλών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης για ανθρωποειδή ρομπότ.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως το 2025 τα κινεζικά ανθρωποειδή ρομπότ έχουν τρέξει σε ημι-μαραθώνιο, έχουν συμμετάσχει σε τουρνουά kick-boxing και έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Παρόλα αυτά το Bloomberg υποστηρίζει πως τα γεγονότα αυτά δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερα τεχνολογικά επιτεύγματα, καθώς η πλειονότητα των ρομπότ που έλαβαν μέρος στον ημι-μαραθώνιο σκόνταψαν, έπεσαν ή δεν κατάφεραν να τερματίσουν.

Ωστόσο, σε διεθνές επίπεδο, οι τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Amazon και η Tesla συνεχίζουν τις διαδικασίες για την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ. Για παράδειγμα, τον Ιούνιο, το The Information μετέδωσε πως η Amazon αναπτύσσει λογισμικό για ανθρωποειδή ρομπότ που θα μπορούν να εκτελούν το ρόλο των διανομέων.

Μάλιστα το δημοσίευμα επεσήμανε πως ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου είχε σχεδόν ολοκληρώσει την κατασκευή ενός «πάρκου ανθρωποειδών» σε ένα από τα γραφεία του στο Σαν Φρανσίσκο, με σκοπό να πραγματοποιήσει δοκιμές των συγκεκριμένων ρομπότ.

Από την άλλη, πρόσφατο δημοσίευμα του The Information υποστήριξε πως η Tesla βρίσκεται πίσω από τον ρυθμό που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου παραγωγής τουλάχιστον 5.000 ρομπότ Optimus που έχει ανακοινώσει ο Elon Musk για φέτος. Στα αίτια της καθυστέρησης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τεχνικά προβλήματα στην ανάπτυξη των ρομπότ. Παράλληλα, το Ιούνιο ο επικεφαλής του προγράμματος Optimus, Milan Kovac, αποχώρησε από την εταιρεία.