Εγγυήσεις ασφαλείας και εδαφικό το βασικό μενού στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και Ευρωπαίοι ηγέτες προετοιμάζονται για κρίσιμες συνομιλίες στον Λευκό Οίκο, όπου θα καλέσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να στηρίξει την Ουκρανία και βάλουν στο τραπέζι τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσέφεραν οι ΗΠΑ για να βοηθήσουν στην επίτευξη ειρήνευσης με τη Ρωσία.

Οι υψηλού ρίσκου αυτές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν εν μέσω ανησυχιών στο Κίεβο και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο Τραμπ έχει υιοθετήσει τις προτάσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου μετά τη συνάντησή τους την Παρασκευή στην Αλάσκα, και θα απαιτήσει από την Ουκρανία σημαντικές παραχωρήσεις σε εδάφη.

Ο Τραμπ φάνηκε να αυξάνει περαιτέρω την πίεση στην Ουκρανία αργά το βράδυ της Κυριακής, όταν είπε ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο «σχεδόν αμέσως, αν το θέλει» και επανέλαβε ότι το Κίεβο δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν βασικό κομμάτι των συζητήσεων στον Λευκό Οίκο. Το Βερολίνο είχε δει «σήματα» από τις ΗΠΑ ότι ενδέχεται να είναι διατεθειμένες να δεσμευθούν για την κάλυψη της ασφάλειας του Κιέβου σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε τη Δευτέρα ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Την Κυριακή, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, είπε ότι ο Πούτιν είχε συμφωνήσει στη συνάντησή του με τον Τραμπ την Παρασκευή να επιτρέψει στις ΗΠΑ και τους συμμάχους να δώσουν στην Ουκρανία μια εγγύηση ασφαλείας παρόμοια με τη συλλογική αμυντική εντολή του ΝΑΤΟ. Όμως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στη συνέχεια υπαινίχθηκε ότι η Μόσχα έπρεπε ακόμα να συναινέσει στο σχέδιο.

Πρόγραμμα Λευκού Οίκου:

12μμ Ουάσινγκτον (7μμ Αθήνα): Άφιξη ηγετών στον Λευκό Οίκο

1.15μμ Ουάσινγκτον (8.15μμ Αθήνα): Διμερής συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

3μμ Ουάσινγκτον (10μμ Αθήνα): Τραμπ συναντά Ευρωπαίους ηγέτες

Το Κίεβο ελπίζει ότι η συνάντηση στην Ουάσινγκτον θα οδηγήσει σε μια πιο ξεκάθαρη κατανόηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας που οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα ήταν έτοιμες να προσφέρουν, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σύμπιχα. «Καταβάλλουμε τώρα κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει φέτος», δήλωσε.

Ο υπουργός Άμυνας, Ντένις Σμίγαλ, είπε ότι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός, υποστηριζόμενος από τη Δύση, θα ήταν «η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλειά μας» αν επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. «Μετά το τέλος του πολέμου, η Ρωσία θα παραμείνει μια υπαρξιακή απειλή για την Ουκρανία για μεγάλο διάστημα, ίσως και για πάντα», δήλωσε ο Σμίγαλ, ο οποίος καθόταν μαζί με τον Σύμπιχα στην εκδήλωση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, σερ Κιρ Στάρμερ, έχει δηλώσει ότι όσο κι αν ο κόσμος θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι απαραίτητο να «γίνει σωστά».

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ειρήνη, ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, και ότι θα είναι δίκαιη και σωστή», είπε ο Στάρμερ σε βίντεο καθώς πετούσε προς την Ουάσινγκτον. Τα σχόλια του Στάρμερ φαίνεται να αντικατοπτρίζουν την ανησυχία της ευρωπαϊκής πλευράς για βιαστικές κινήσεις προς μια συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Στάρμερ είπε στο Λονδίνο τη Δευτέρα ότι είχαν «καλωσορίσει» τα σχόλια από το αμερικανικό στρατόπεδο το Σαββατοκύριακο σχετικά με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, και είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι έτοιμο να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της Συμμαχίας των Προθύμων».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο, πριν από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο αργότερα τη Δευτέρα.

Σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X από την Ουάσινγκτον, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται «αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας» και ότι «είναι η Μόσχα που πρέπει να ακούσει τη λέξη ‘στοπ’».

Ο Ζελένσκι έγραψε: Ο Πούτιν θα προβεί σε επιδεικτικές δολοφονίες για να διατηρήσει την πίεση στην Ουκρανία και την Ευρώπη, καθώς και για να ταπεινώσει τις διπλωματικές προσπάθειες. Γι’ αυτό ακριβώς ζητούμε βοήθεια για να τερματιστούν οι δολοφονίες. Γι’ αυτό απαιτούνται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας. Γι’ αυτό η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τη συμμετοχή της σε αυτόν τον πόλεμο. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Και είναι η Μόσχα που πρέπει να ακούσει τη λέξη: «Στοπ».