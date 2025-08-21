Meta: Παγώνει μέχρι νεωτέρας τις νέες προσλήψεις στο τμήμα ΑΙ

Τις νέες προσλήψεις στο τμήμα τεχνητής νοημοσύνης -μετά από μια πολύμηνη διαδικασία προσθήκης περισσότερων από 50 ερευνητών και μηχανικών τεχνητής νοημοσύνης-, έχει παγώσει η Meta Platforms, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το πάγωμα των προσλήψεων τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης στο τμήμα τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές με γνώση επί του θέματος. Η αναδιάρθρωση απαγορεύει τη μετακίνηση σε άλλα τμήματα των εργαζομένων, ενώ το διάστημα που θα ισχύσουν οι αποφάσεις αυτές δεν είναι γνωστό.

Η Meta επιδόθηκε σε ευρείας κλίμακας προσλήψεις στο τμήμα AI φέτος, προσφέροντας εννιαψήφιους μισθούς για να αποσπάσει ταλέντα από άλλους μεγάλους προγραμματιστές AI, μεταξύ άλλων και η OpenAI. Xρησιμοποίησε τις λεγόμενες αντίστροφες εξαγορές για να αφαιρέσει από τις startups τα βασικά τους ταλέντα.

Ενέτεινε επίσης τις προσπάθειές της για τη δημιουργία υπερνοημοσύνης AI με μια νέα ομάδα υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, όπου έγινε και το μεγαλύτερο μέρος των νέων προσλήψεων.

Με τη νέα αναδιάρθρωση η Meta θα διαμοιράσει τις δραστηριότητές της για την τεχνητή νοημοσύνη σε τέσσερις ομάδες, αναφέρει το δημοσίευμα της WSJ. Η μία ομάδα -με την ονομασία TBD Lab- θα εργάζεται πάνω στην υπερνοημοσύνη, η δεύτερη σε έργα AI, η τρίτη σε υποδομές και η τέταρτη ασχολείται με μακροπρόθεσμα έργα και έρευνα.

Η τέταρτη ομάδα, που ονομάζεται Fundamental AI Research, δεν συμπεριλαμβάνεται στην αναδιάρθρωση της Meta, σύμφωνα με τη WSJ.

Η Meta έχει επανειλημμένα αναμορφώσει τις δραστηριότητές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης φέτος, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός προσπαθεί να ξεπεράσει τους ομολόγους του στη Wall Street στην ανάπτυξη των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ο Ζάκερμπεργκ είχε εμπλακεί προσωπικά στη συγκρότηση μιας ομάδας για την προώθηση της υπερ-νοημοσύνης νωρίτερα φέτος.

Ο ιδιοκτήτης του Facebook είχε προσλάβει εργαζόμενους από άλλους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, όπως η OpenAI, η Google και η Apple, όπως και στελέχη από startups τεχνητής νοημοσύνης όπως η Scale.

Ο Zuckerberg φέρεται να είχε προσφέρει στον συνιδρυτή της Thinking Machines Lab, Άντριου Τάλοχ, έως και 1,5 δισ. δολάρια για να ενταχθεί στη Meta.

Η εταιρεία ανήκει στους αποκαλούμενους AI Hyperscalers της Wall Street, μια ομάδα τεχνολογικών κολοσσών που ξοδεύουν εκατοντάδες δισ. δολάρια για την ανάπτυξη νέων μοντέλων AI και τη δημιουργία μεγαλύτερης χωρητικότητας κέντρων δεδομένων. Η Meta από μόνη της έχει προβλέψει έως και 72 δισ. δολάρια για δαπάνες AI φέτος.

Όμως αυτή η τάση των υπερμεγέθων κεφαλαιουχικών δαπανών εξελίχθηκε σε μείζονα ανησυχία των επενδυτών τις τελευταίες εβδομάδες, με τους μετόχους να αμφισβητούν κατά πόσον οι αυξημένες δαπάνες και οι αποζημιώσεις με βάση τις μετοχές που προσφέρει η Meta μπορεί να πλήξουν τις συνολικές αποδόσεις των επενδύσεων στην εταιρεία.

Μια έκθεση από το ΜΙΤ, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, υποστήριξε ότι το 95% των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης παρέμενε μη κερδοφόρο, εγείροντας ακόμη περισσότερες αμφιβολίες σχετικά με τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Η έκθεση αυτή έχει επιφέρει μια πτώση της μετοχής της Meta κατά σχεδόν 5% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα.