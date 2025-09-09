#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σε υψηλό 14 ετών η τιμή του καφέ Arabica

Εντείνονται οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Προς τα κάτω αναθεώρησε η Εθνική Εταιρεία Εφοδιασμού της Βραζιλίας τις εκτιμήσεις για τον όγκο της παραγωγής.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:56

Η τιμή της premium ποικιλίας καφέ arabica αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών έναντι της robusta, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά, μεταδίδει το Bloomberg.

Στο πιο ενεργό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, αυτό της Νέας Υόρκης, η τιμή του δημοφιλούς ροφήματος έφτασε τα 3,93 δολάρια ανά λίβρα, καταγράφοντας άνοδο 2,1%.

Η Εθνική Εταιρεία Εφοδιασμού της Βραζιλίας, Conab, αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για την παραγωγή της premium ποικιλίας καφέ, το οικονομικό έτος 2025-2026. Συγκεκριμένα η συγκομιδή των κόκκων arabica εκτιμάται ότι γεμίσει τελικά 35,2 εκατ. σακούλες, έναντι 37 εκατ. που είχε αρχικά προβλέψει η Conab τον Μάιο. 

Η αναθεώρηση αυτή έρχεται «σε μια κρίσιμη στιγμή», καθώς η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με παγκόσμιες ελλείψεις, δήλωσε ο Henry Clifford, υψηλόβαθμο στέλεχος της εισαγωγικής εταιρείας DRWakefield με έδρα το Λονδίνο. Η εντεινόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τους αμερικανικούς δασμούς συνεχίζει να απειλεί τις παγκόσμιες ροές εμπορίου καφέ.

