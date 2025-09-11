#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

IEA: Ανεβαίνει φέτος η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου

Η ζήτηση πετρελαίου εκτιμάται να αυξηθεί στα 740.000 βαρέλια/ημέρα το 2025, ενώ η προσφορά ενισχύεται από τον OPEC+, με τον κίνδυνο κυρώσεων σε Ρωσία και Ιράν να παραμένει σημαντικός.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:53

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτίμησε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 740.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) το 2025, από προηγούμενη πρόβλεψη 680.000 bpd στον μηνιαίο του απολογισμό. Η εκτίμηση για τη ζήτηση του 2026 παραμένει αμετάβλητη στα 700.000 bpd.

Παράλληλα, η προσφορά πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,7 εκατ. bpd το 2025, μετά την απόφαση του OPEC+ να αυξήσει την παραγωγή κατά 137.000 bpd τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η IEA εκτίμησε ότι η παραγωγή του OPEC+ για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα προσθέσει περίπου 40.000 bpd καθώς ορισμένα μέλη φτάνουν τα όρια της δυναμικότητάς τους.

Ο Οργανισμός προειδοποίησε ότι η αγορά πετρελαίου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, «με πιθανές απώλειες προσφοράς λόγω νέων κυρώσεων σε Ρωσία και Ιράν, εν μέσω υψηλότερης παραγωγής από τον OPEC+ και της προοπτικής αυξανόμενων πλεονασμάτων».

