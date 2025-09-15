Παχυσαρκία: Τριπλάσια δόση φαρμάκου της Novo Nordisk πέτυχε 19% απώλεια βάρους

Η τριπλάσια δόση της θεραπείας για την παχυσαρκία της Novo Nordisk οδήγησε σε μεγαλύτερη απώλεια βάρους στους ασθενείς κατά τη διάρκεια κλινικής δοκιμής, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει τις επιλογές θεραπείας και να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι στο αντίπαλο φάρμακο της Eli Lilly.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η σεμαγλουτίδη, εμπορικά διαθέσιμη ως Wegovy για απώλεια βάρους και Ozempic για τη θεραπεία του διαβήτη, παρουσίασε ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε δύο κλινικές δοκιμές τελευταίου σταδίου με δοσολογία 7,2 mg, ενώ η μέγιστη εγκεκριμένη δόση σήμερα είναι 2,4 mg.

Στη μεγαλύτερη από τις δύο δοκιμές, οι ασθενείς έχασαν κατά μέσο όρο 19% του σωματικού τους βάρους μετά από 72 εβδομάδες, σε σύγκριση με 16% με τη δόση 2,4 mg και 4% με placebo.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν χαμηλότερα από εκείνα της ηγέτιδας της αγοράς tirzepatide, που πωλείται από την Eli Lilly ως Zepbound και Mounjaro, με μέση απώλεια βάρους έως 22,5% στις δοκιμές της μέγιστης εγκεκριμένης δόσης. Πρόσφατα, η Lilly αύξησε την τιμή του Mounjaro στο Ηνωμένο Βασίλειο έως και 170%.

Ο Ναβίντ Σατάρ, καθηγητής μεταβολικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, που δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε: «Το επιπλέον όφελος είναι κλινικά σημαντικό, ιδιαίτερα καθώς το κόστος της υψηλότερης δόσης tirzepatide έχει αυξηθεί σημαντικά σε ορισμένες περιοχές. Αν τιμολογηθεί ανταγωνιστικά, η σεμαγλουτίδη 7,2 mg θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιο προσιτή εναλλακτική».