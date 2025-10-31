#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Exxon Mobil ξεπέρασε τις εκτιμήσεις κερδών χάρη στην αύξηση παραγωγής

Στα $8,1 δισ. τα προσαρμοσμένα κέρδη το τρίτο τρίμηνο. H αυξημένη παραγωγή αντιστάθμισε τη μείωση των τιμών του πετρελαίου.

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 15:11

Η Exxon Mobil ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street όσον αφορά τα κέρδη του τρίτου τριμήνου, χάρη στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Γουιάνα και τη λεκάνη του Περμίου, που αντιστάθμισε τη μείωση των τιμών του πετρελαίου.

Οπως μεταδίδει το Reuters, τα προσαρμοσμένα κέρδη κατά το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 8,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 1,88 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για 1,82 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

«Πετύχαμε τα υψηλότερα κέρδη ανά μετοχή που είχαμε σε σύγκριση με άλλα τρίμηνα σε παρόμοιο περιβάλλον τιμών πετρελαίου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon, Darren Woods.

Ωστόσο, οι ελεύθερες ταμειακές ροές της Exxon, της κορυφαίας εταιρείας παραγωγής πετρελαίου στις ΗΠΑ, μειώθηκαν στα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια από 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, καθώς η εταιρεία ξόδεψε περισσότερα για την απόκτηση επιπλέον εκτάσεων στη λεκάνη του Περμίου. Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν πτώση 1,8% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall.

Οι τιμές του μπρεντ κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο στα 68,17 δολάρια το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας πτώση περίπου 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

