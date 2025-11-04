Υποχωρούν οι αποστολές ρωσικού αργού μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Οι αποστολές ρωσικού αργού μέσω θαλάσσης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση από τον Ιανουάριο του 2024, μετά τις πιο πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, για τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 2 Νοεμβρίου κατά μέσο όρο φορτώνονταν σε δεξαμενόπλοια 3,58 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου ημερησίως, 190.000 λιγότερα δηλαδή από ότι για τις τέσσερις εβδομάδες που τελείωσαν στις 26 Οκτωβρίου.

Η πτώση των ροών αργού μετά τις αμερικανικές κυρώσεις στην Rosneft PJSC και στην Lukoil PJSC έπληξε τα πετρελαϊκά έσοδα της Μόσχας, τα οποία έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο.

Παράλληλα η ποσότητα του ρωσικού πετρελαίου που παραμένει «εγκλωβισμένο» σε τάνκερ, και δεν έχει παραδοθεί αυξήθηκε 8% από τις αρχές Σεπτεμβρίου, φτάνοντας τα 380 εκατ. βαρέλια, καθώς τα ξένα διυλιστήρια, εμφανίζονται όλο και πιο απρόθυμα να προχωρήσουν στην εκφόρτωση των ρωσικών δεξαμενόπλοιων.

«Κόφτης» από Ινδία, Κίνα και Τουρκία

Μεγάλες εταιρείες πετρελαίου στην Ευρώπη προειδοποιούν ότι η απαγόρευση με ρωσικές εταιρείες ενέργειας θα πλήξει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Ινδικά διυλιστήρια, τα οποία αγοράζουν σχεδόν 1 εκατομμύριο βαρέλια ρωσικού αργού την ημέρα, διακόπτουν τουλάχιστον προσωρινά τις αγορές του καυσίμου από την Μόσχα.

Παράλληλα οι κινεζικοί κολοσσοί Sinopec και PetroChina Co. ακύρωσαν κάποιες παραγγελίες ρωσικού πετρελαίου μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Η επιφυλακτικότητα των Κινέζων αγοραστών αναμένεται να επηρεάσει έως και το 45% της συνολικής ποσότητας αργού πετρελαίου που το Πεκίνο εισάγει από την Μόσχα, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 400.000 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την Rystad Energy AS.

Τέλος η Τουρκία έχει αρχίσει και αυτή με τη σειρά της, να μειώνει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου αναζητώντας εναλλακτικούς προμηθευτές όπως το Ιράκ, η Λιβύη, η Σαουδική Αραβία και το Καζακστάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις αυτές χώρες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Μόσχα καθώς απορροφούν περισσότερο από το 95% του ρωσικού αργού που εξάγεται μέσω θαλάσσης.

Παρ 'όλα αυτά, ορισμένοι πιστεύουν ότι η αναστάτωση θα είναι προσωρινή. «Μελλοντικά, θα δείτε ότι όλο και περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, βρίσκει τον δρόμο του προς την αγορά», δήλωσε σε συνέντευξή του την Τρίτη ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Gunvor, Torbjörn Törnqvist. «Πάντα συμβαίνει με κάποιο τρόπο».

Αποστολές αργού πετρελαίου σε νούμερα

Συνολικά 26 δεξαμενόπλοια φαίνεται να φορτώθηκαν με 21,11 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου την εβδομάδα έως τις 2 Νοεμβρίου έναντι 26,41 εκατομμυρίων βαρελιών που φορτώθηκαν σε 34 πλοία την εβδομάδα που προηγήθηκε.

Κατά μέσο όρο οι αποστολές «έπεσαν» στα 3,02 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, στο χαμηλότερο δηλαδή επίπεδο των τελευταίων 10 εβδομάδων.

Αποστολές αργού πετρελαίου στην Ασία

Οι ημερήσιες αποστολές ρωσικού αργού προς την Ασία μειώθηκαν κατά μέσο όρο στα 3,26 εκατομμύρια βαρέλια τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 2 Νοεμβρίου, από 3,39 εκατομμύρια βαρέλια τις τέσσερις εβδομάδες που προηγήθηκαν έως τις 26 Οκτωβρίου, αν και ορισμένα δεξαμενόπλοια φαίνεται να μην είχαν φτάσει στον προορισμό τους μέχρι τότε.

Οι ροές προς τα λιμάνια της Κίνας μειώθηκαν στα 970.000 βαρέλια την ημέρα τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 2 Νοεμβρίου, ενώ η ποσότητα αργού που προοριζόταν για την Ινδία μειώθηκε στα 940.000 βαρέλια από 1,16 εκατομμύριο βαρέλια την περίοδο έως τις 26 Οκτωβρίου.

Τέλος η ποσότητα του ρωσικού αργού με κατεύθυνση την Τουρκία μειώθηκαν σε περίπου 320.000 βαρέλια την ημέρα. Οι αποστολές προς τη Συρία παρέμειναν μηδενικές.