Επέστρεψε στα ρεκόρ ο χρυσός, βούτηξε το πετρέλαιο

Νέα ιστορικά υψηλά άγγιξαν οι τιμές του χρυσού, μετά τα στοιχεία για την αδύναμη απασχόληση στις ΗΠΑ που ενδυνάμωσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου αυξήθηκε κατά 1,27% στα 3.652 δολάρια ανά ουγγιά. Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 3,7% αυτή την εβδομάδα, δίνοντας δυναμική σ' ένα αναμενόμενο νέο εκρηκτικό ράλι.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε απότομα τον Αύγουστο, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3%, επιβεβαιώνοντας ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας χαλάρωσαν και σφραγίζοντας τη σχεδόν βεβαιότητα για μείωση επιτοκίων αυτό τον μήνα.

Ο χρυσός, που δεν αποδίδει τόκους, «λάμπει» περισσότερο όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά και η αβεβαιότητα υψηλή, ως περιουσιακό στοιχείο που προτιμούν οι επενδυτές που αναζητούν ασφάλεια.

Το μέταλλο είχε ήδη σπάσει τρία απανωτά ιστορικά ρεκόρ τις πρώτες μέρες της τρέχουσας εβδομάδας.

Η Κίνα και η Ινδία είναι οι κορυφαίοι καταναλωτές χρυσού. Τα στοιχεία για τα αποθέματα Αυγούστου από την κεντρική τράπεζα της Κίνας, τα οποία αναμένονται την Κυριακή, δεν θα φτάσουν τα ιστορικά υψηλά του Σεπτεμβρίου, αλλά ενδέχεται να παράσχουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το πώς η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες επηρεάστηκε από τις υψηλές τιμές.

Εβδομαδιαίες απώλειες για το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο συνέχισε την πτώση του για τρίτη συνεχή συνεδρίαση, οδεύοντας προς εβδομαδιαία πτώση για πρώτη φορά σε τρεις εβδομάδες. Οι εκτιμήσεις για υψηλότερη προσφορά και απροσδόκητη αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ ενέτειναν τις ανησυχίες για τη ζήτηση.

Τα οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ θα εξετάσουν περαιτέρω αύξηση της παραγωγής την Κυριακή. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,4 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, αντί να μειωθούν όπως ανέμεναν οι αναλυτές.

Η τιμή του Brent βούτηξε 2,51%, στα 65,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε 2,90%, στα 61,64 δολάρια.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, το Brent έχει υποχωρήσει περίπου 4% και το WTI περισσότερο από 3%.

«Εάν οι οκτώ χώρες του ΟΠΕΚ+ συμφωνήσουν σε ακόμη μια αύξηση της παραγωγής, πιστεύουμε ότι αυτό θα ασκήσει σημαντική καθοδική πίεση στις τιμές. Άλλωστε, υπάρχει ήδη σημαντικός κίνδυνος πλεονάσματος προσφοράς», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της Commerzbank.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι για την προσφορά συνεχίζουν να στηρίζουν την αγορά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Οποιεσδήποτε περικοπές στις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας ή άλλες διαταραχές στον εφοδιασμό θα μπορούσαν να ωθήσουν υψηλότερα τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

«Υπάρχει ο κίνδυνος οι δυτικές δυνάμεις να επιβάλουν εντατικότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να αναγκάσουν τον πρόεδρο Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφεραν αναλυτές της JP Morgan.