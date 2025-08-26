Ιατρική σφραγίδα στο ακτινίδιο από Βρυξέλλες και bonus στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το «πράσινο φως» για έναν νέο ισχυρισμό υγείας που αφορά τα πράσινα ακτινίδια, προσφέροντας στους παραγωγούς ένα ισχυρό εργαλείο για την εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος.

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2025/1560, που εκδόθηκε στις 30 Ιουλίου, εγκρίθηκε επίσημα η φράση ότι «η κατανάλωση πράσινων ακτινιδίων συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου, αυξάνοντας τη συχνότητα των κενώσεων».

Η απόφαση στηρίζεται σε επιστημονική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία διαπίστωσε ότι υπάρχει σαφής αιτιώδης σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση του φρούτου και στη διατήρηση της φυσιολογικής εντερικής λειτουργίας.

Ο ισχυρισμός αφορά τον γενικό πληθυσμό και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για φρέσκα πράσινα ακτινίδια, ολόκληρα ή καθαρισμένα/κομμένα, με την προϋπόθεση ότι η ημερήσια κατανάλωση φτάνει τα 200 γραμμάρια σάρκας.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού για την παγκόσμια αγορά καθώς η «σφραγίδα» της Κομισιόν δίνει στο προϊόν ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο. Η δυσκοιλιότητα αφορά σημαντικό μέρος του πληθυσμού, με διεθνείς μελέτες να δείχνουν ότι πλήττει περίπου το 15% των ενηλίκων, ενώ τα ποσοστά είναι ακόμη υψηλότερα στις γυναίκες και στους ηλικιωμένους, όπου μπορεί να φτάσουν έως και το 30-40%.

Πρόκειται για πρόβλημα που επηρεάζει την καθημερινότητα, τη γενικότερη ποιότητα ζωής και συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες ιατρικής φροντίδας.

Σε ώριμες αγορές όπως η Γερμανία και η Γαλλία, ο εγκεκριμένος ισχυρισμός υγείας μπορεί να στηρίξει υψηλότερες τιμές. Σε νέες αγορές, ιδιαίτερα στην Ασία και τη Μέση Ανατολή, η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως πιστοποιητικό αξιοπιστίας, ανοίγοντας δρόμους που μέχρι πρότινος ήταν κλειστοί.

Τι σημαίνει όμως αυτό για την Ελλάδα; Το ελληνικό ακτινίδιο βρίσκεται στη παγκόσμια πεντάδα και είναι και ένα από τα πιο σημαντικά, αν όχι το σημαντικότερο, εξαγώγιμο φρούτο της χώρας. Το 2023, οι εξαγωγές της χώρας έφτασαν τα 268 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο +32,9% σε σχέση με το 2022 ενώ για εφέτος οι προβλέψεις μιλούν για επίπεδα κοντά στα 350 εκατ. ευρώ.

Ποιος όμως βρίσκεται πίσω από αυτή τη σημαντική έγκριση. Η Zespri International Limited, που αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα και διανομέα ακτινιδίων παγκοσμίως είχε την πρωτοβουλία να καταθέσει τον φάκελο στην Ε.Ε. που οδήγησε στον επίσημο ισχυρισμό υγείας για το πράσινο ακτινίδιο. Αυτό της δίνει εμπορικό πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να «ντύσει» το προϊόν της με επιστημονική τεκμηρίωση και θεσμική νομιμοποίηση.

Η Zespri λειτουργεί ως συνεταιρισμός περίπου 2.800 παραγωγών και ελέγχει σχεδόν το 30% της παγκόσμιας αγοράς. Μέσω αδειοδοτημένων φυτεύσεων σε Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα, εξασφαλίζει 12μηνη διαθεσιμότητα προϊόντος.

Με έδρα το Mount Maunganui της Νέας Ζηλανδίας και έσοδα που ξεπερνούν τα 2,9 δισ. ευρώ ετησίως και δίκτυο σε περισσότερες από 50 χώρες η Zespri πάλεψε επί 15 χρόνια για να πετύχει αυτή την απόφαση.