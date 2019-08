Coca Cola HBC: Η «γεωγραφία» των πωλήσεων και τα νέα προϊόντα

Ισόρροπη ανάπτυξη σε όλους του τομείς δραστηριότητας αλλά και μπόνους από το λανσάρισμα νέων προϊόντων οδήγησαν την Coca Cola HBC σε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2,2% στο α’ εξάμηνο της χρονιάς.

Από την άλλη πλευρά, η εποχικότητα, αλλά και οι διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες τρέχουν οι κατά τόπους οικονομίες όπου δραστηριοποιείται επηρέασαν την επίδοση του πρώτου μισού του έτους.

Σύμφωνα με τις αναλυτικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία για τα αποτελέσματα της εν λόγω περιόδου, ο όγκος πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές αυξήθηκε κατά 0,4%, με την Ιταλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα (χαμηλά μονοψήφιο ποσοστό) να καταγράφουν αύξηση, ενώ οι όγκοι πωλήσεων σε Αυστρία και Ελβετία υποχώρησαν.

Στις αναπτυσσόμενες αγορές σημειώθηκε αύξηση 1,4% παρά την υψηλή συγκριτική βάση το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, με όλες τις χώρες του τομέα να σημειώνουν άνοδο του όγκου πωλήσεων, εκτός από την Τσεχική Δημοκρατία και την Κροατία. Οι αναδυόμενες αγορές σημείωσαν αύξηση 3,4% υποστηριζόμενες από την καλή δυναμική και την ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεων στη Νιγηρία, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν συγκρατημένος στη Ρωσία και στον υπόλοιπο τομέα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και της επίδρασης στη συγκριτική βάση του FIFA World Cup.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2019, η εταιρία πούλησε 49 εκατομμύρια κιβώτια καινοτόμων προϊόντων, γεύσεων και συσκευασιών ενώ το 4,5% της αύξησης του όγκου πωλήσεών προήλθε από τις νέες κυκλοφορίες προϊόντων. Ειδικότερα στο α’ αξάμηνο η εταιρία λάνσαρε την Coca-Cola Energy στην Ουγγαρία, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία και την Coca-Cola Plus Coffee σε έξι αγορές περιλαμβανομένης της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Τσεχικής Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι πρόσφατα η εταιρεία ανακοίνωσε την την κυκλοφορία του Costa Coffee σε μια σειρά συσκευασιών, ξεκινώντας αρχικά με 10 αγορές το 2020 και με στόχο να επεκταθεί σε όλες την επόμενη τριετία.

Πέραν των παραπάνω, στους πρώτους έξι μήνες του έτους, ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε κατά 2,4%. Οι πωλήσεις προϊόντων με χαμηλές και μηδενικές θερμίδες στην κατηγορία αυξήθηκαν κατά 36%, κερδίζοντας δυναμική σε σχέση με το ρυθμό ανόδου της τάξης του 18,8% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Οι πωλήσεις προϊόντων με το σήμα Coke διατηρούν την ισχυρή δυναμική τους, με αύξηση του όγκου κατά 4,5%, ενισχυόμενη από την άνοδο κατά 34,6% της Coke Zero. Οι όγκοι πωλήσεων των σημάτων Fanta και Sprite κατέγραψαν πτώση, ωστόσο, καταγράφηκε ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεων στα προϊόντα μηδενικών θερμίδων αμφότερων των σημάτων, με τους όγκους πωλήσεων της Fanta Zero σχεδόν να διπλασιάζονται και τους όγκους πωλήσεων της Sprite Zero να υπερτετραπλασιάζονται.

Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των ποτών ενέργειας αυξήθηκε επίσης κατά 28,1%, με ισχυρές επιδόσεις από τα προϊόντα Monster και Burn που σημείωσαν αύξηση οργανικών εσόδων 38,8% και 12,3% αντίστοιχα. Η κατηγορία αυτή έχει ωφεληθεί από την κυκλοφορία νέων γεύσεων όπως το Monster Mango Loco. Επίσης, η εταιρία ποντάρει στις δύο πρόσφατες κυκλοφορίες σημάτων στην κατηγορία, δηλαδή την Coke Energy –που εκτιμά ότι θα αποτελέσει ένα ισχυρό σήμα ώστε να εισέλθει στο premium κομμάτι της αγοράς, ενώ με το Predator, σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες στο κομμάτι της αγοράς με τα προϊόντα σε προσιτές τιμές.

Σε ότι αφορά την κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,2%. Οι πωλήσεις σημείωσαν ταχύτερη ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές, λόγω της Νιγηρίας. Στις αναπτυσσόμενες αγορές, οι όγκοι πωλήσεων στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών παρέμειναν σταθεροί, ενώ στις αναπτυγμένες αγορές σημείωσαν πτώση κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό. Το Smartwater διατίθεται πλέον σε 12 από τις αγορές, με τη Ρουμανία να προστίθεται στον κατάλογο των χωρών το πρώτο εξάμηνο.

Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των χυμών υποχώρησε κατά 2,5% λόγω της πτώσης του όγκου πωλήσεων στις αναπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές, που υπεραντιστάθμισε από την αύξηση στις αναπτυσσόμενες αγορές. Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού μειώθηκε κατά 6,2%.

Παρόλο που σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων της τάξης του 8,6% στις αναπτυγμένες αγορές, ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε στους άλλους δύο τομείς. Στις αναδυόμενες αγορές, η κατάργηση του Nestea στη Ρουμανία επηρέασε αρνητικά τους όγκους πωλήσεων, ενώ στις αναπτυσσόμενες, η σημαντική προωθητική δραστηριότητα ενός ανταγωνιστικού σήματος στην Πολωνία κατά το δεύτερο τρίμηνο επηρέασε την αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Η κατηγορία των Premium σημάτων οινοπνευματωδών ποτών κατέγραψε έσοδα ύψους 76,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 2,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων στην κατηγορία ανέρχεται σε 11,3%. Ωστόσο, η διακοπή της διανομής των οινοπνευματωδών ποτών της Brown-Forman στη Ρωσία οδήγησε σε επιδείνωση του μείγματος προϊόντων/τιμών.