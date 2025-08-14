Η ΜΕΒΓΑΛ ποντάρει στις εξαγωγές και κερδίζει σε ανάπτυξη

Σε μια χρονιά όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η άνοδος του ενεργειακού κόστους και ο πληθωρισμός πίεσαν τους παραγωγούς τροφίμων παγκοσμίως και το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, η ΜΕΒΓΑΛ επέλεξε να ενισχύσει το εξαγωγικό της αποτύπωμα και να συνεχίσει να επενδύσει στην παραγωγή της.

Η εταιρεία, με έδρα τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 7% με αποτέλεσμα αυτές να φθάσουν τα 195,6 εκατ. ευρώ, έναντι ανάπτυξης 4% για την ελληνική αγορά γαλακτοκομικών συνολικά.

Η δυναμική αυτή τροφοδοτήθηκε κυρίως από αύξηση 15,8% στην αξία των εξαγωγών και 24,1% στον όγκο, καθώς η ΜΕΒΓΑΛ ενίσχυσε την παρουσία της από τη Μέση Ανατολή έως τη Βόρεια Αμερική.

«Οι εξαγωγές παραμένουν κρίσιμος πυλώνας ανάπτυξης για τη ΜΕΒΓΑΛ», επεσήμανε η εταιρεία στην ετήσια έκθεσή της, συμπληρώνοντας ότι οι στρατηγικές συμφωνίες διανομής και η τοποθέτηση του brand γύρω από την ελληνική προέλευση και την ποιότητα αποτελούν βασικά στοιχεία διαφοροποίησης.

Αντί να περιορίσει τις δαπάνες, η ΜΕΒΓΑΛ συνέχισε τις επενδύσεις που άγγιξαν τα 26,9 εκατ. ευρώ την περίοδο 2023–2024. Το μεγαλύτερο μέρος κατευθύνθηκε στην αναβάθμιση των παραγωγικών γραμμών, των συστημάτων αυτοματισμού και των υποδομών ψυχρής αλυσίδας, ενώ δημιουργήθηκε και εργαστήριο μοριακής βιολογίας.

Εξοπλισμένο με τεχνολογία RT-PCR για την έγκαιρη ανίχνευση και ταυτοποίηση μικροοργανισμών, το εργαστήριο ενισχύει σημαντικά τον ποιοτικό έλεγχο κρίσιμο πλεονέκτημα στις εξαγωγικές αγορές, όπου οι κανονιστικές απαιτήσεις γίνονται όλο και πιο αυστηρές.

Τα EBITDA της εταιρείας ανήλθαν στα 20,1 εκατ. ευρώ από 15,5 εκατ. ευρώ το 2023, παρά τη μείωση του μικτού περιθωρίου στο 22,07% (από 23,42%) λόγω αυξημένου κόστους πρώτων υλών, κυρίως του γάλακτος. Τα καθαρά κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 8,36 εκατ. ευρώ, με τη βοήθεια μειωμένων εκτάκτων εξόδων και αυστηρού ελέγχου στις λειτουργικές δαπάνες.

Παρότι οι εξαγωγές αποτελούν σημαντικό κομμάτι των εργασιών της βορειοελλαδίτικης γαλακτοβιομηχανίας, η ΜΕΒΓΑΛ διατήρησε και ενίσχυσε τη θέση της στην Ελλάδα.

Για τη φετινή χρονιά, η διοίκηση προειδοποιεί για κινδύνους. Η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα γαλακτοκομικών παραμένει ευάλωτη σε διακυμάνσεις τιμών, ενεργειακή αστάθεια και αλλαγές εμπορικής πολιτικής όπως η επιβολή δασμών στις εξαγωγές γαλακτοκομικών της Ε.Ε. προς τις ΗΠΑ.

Αν και η αμερικανική αγορά δεν είναι η μεγαλύτερη για τη ΜΕΒΓΑΛ, τέτοια μέτρα μπορεί να επιβραδύνουν τα σχέδια επέκτασης στη Βόρεια Αμερική. Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι συγκρούσεις στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και μεταξύ Ισραήλ και Ιράν προσθέτουν αβεβαιότητα στις διεθνείς εμπορικές ροές. Ωστόσο, η ΜΕΒΓΑΛ βλέπει ευκαιρία στη διαφοροποίηση των εξαγωγικών προορισμών και στην είσοδο σε νέα κανάλια λιανικής και HoReCa (ξενοδοχεία, εστίαση, catering).

Η διοίκηση εστιάζει στη βελτιστοποίηση κόστους στην εγχώρια αγορά και επιθετική διείσδυση στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει νέες συνεργασίες διανομής, ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και περαιτέρω επενδύσεις σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως λειτουργικά γιαούρτια, προϊόντα χωρίς λακτόζη και premium τυριά.

Οι πρώτοι μήνες του 2025 εμφανίζουν θετικές ενδείξεις, με αύξηση πωλήσεων και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους σε ετήσια βάση.