Ζημιές 19,9 εκατ. ευρώ για την Elpedison το 2024

Τα οικονομικά αποτελέσματα της περυσινής χρήσης για την εταιρεία, που πλέον ενσωματώθηκε στη Helleniq Energy. Αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στα 96,3 εκατ. ευρώ έναντι 85,66 εκατ. το 2023.

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:14

Με ζημιές 19,9 εκατ. ευρώ έκλεισε η χρήση του 2024 για την Elpedison, έναντι κερδών 31,85 εκατ. ευρώ το 2023, με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που εγκρίθηκαν πρόσφατα από τους ορκωτούς ελεγκτές.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το 2024, η Elpedison, που πλέον έχει ενσωματωθεί πλήρως στη Helleniq Energy, έκλεισε την περυσινή χρήση με τζίρο 1,24 δισ. ευρώ (-20% έναντι εκείνου του 2023) και με ζημιές προ φόρων 24,47 εκατ. έναντι κερδών 41,48 εκατ. την προηγούμενη χρονιά. Ταυτόχρονα η εταιρεία αύξησε πέρυσι τις προβλέψεις της για επισφαλείς απαιτήσεις στα 96,3 εκατ. ευρώ έναντι 85,66 εκατ. το 2023.

Σε επίπεδο συνολικού δανεισμού, αυτός μειώθηκε στα 138,9 εκατ. ευρώ έναντι 149,9 εκατ. (2023), ενώ στα τέλη της περυσινής χρονιάς η εταιρεία εμφανιζόταν να έχει απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη, ύψους 38,9 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο ταμειακών διαθεσίμων, η περυσινή χρήση έκλεισε στα 11,6 εκατ. ευρώ (19,86 εκατ. το 2023), ενώ το σύνολο των πιστωτικών γραμμών της εταιρείας είχε διαμορφωθεί στα 255,3 εκατ.

Σημειωτέον ότι στις 16 Ιουλίου 2025, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της Elpedison, εκδόθηκε νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 130 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δύο έτη.

