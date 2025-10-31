#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Eurolife FFH: Εξελίσσει τις υπηρεσίες της για τους εταιρικούς πελάτες ομαδικών συμβολαίων

Οι εταιρικοί πελάτες και οι ασφαλισμένοι τους αποκτούν πλέον πρόσβαση σε νέες, προηγμένες υπηρεσίες και βελτιώσεις.

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 13:16

Η Eurolife FFH συνεχίζει να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους εταιρικούς πελάτες ομαδικών συμβολαίων. Πριν από πέντε χρόνια ξεκίνησε τη δημιουργία του EurolifeConnect, του ψηφιακού κόσμου των ασφαλισμένων της. Από τότε δίνει έμφαση στην άμεση αποζημίωση μέσω της πλατφόρμας e-claims (90% των αιτημάτων αποζημίωσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αποζημιώνονται σε 5 ημερολογιακές ημέρες), ενώ ενημερώνει κάθε μήνα τα μέλη των ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων με την αναλυτική εικόνα των συνταξιοδοτικών λογαριασμών τους, μέσω e-statement.

Στο ίδιο πνεύμα, οι εταιρικοί πελάτες και οι ασφαλισμένοι τους αποκτούν πλέον πρόσβαση σε νέες, προηγμένες υπηρεσίες και βελτιώσεις.

Ψηφιακή εγγραφή μελών ομαδικών συμβολαίων υγείας

Πλέον, κατά τη σύναψη ενός ομαδικού συμβολαίου υγείας, τα μέλη -κυρίως και εξαρτώμενα- εγγράφονται εύκολα και γρήγορα μέσω της πλατφόρμας EurolifeConnect, χωρίς έντυπα και πολύπλοκες διαδικασίες, καταργώντας οριστικά τη χειρόγραφη αίτηση εγγραφής. Ο αντισυμβαλλόμενος και ο συνεργάτης λαμβάνουν κωδικούς και οδηγίες εγγραφής, διασφαλίζοντας απόλυτη ευελιξία και ταχύτητα. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία ασφάλισης απλή, γρήγορη και αξιόπιστη, που εξοικονομεί χρόνο και ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζει την εμπειρία «on boarding» των ασφαλισμένων, όπως τονίζει η εταιρεία. 

EurolifeEnter, η νέα πλατφόρμα διαχείρισης ομαδικών συμβολαίων υγείας

Η δεύτερη καινοτομία είναι η ενσωμάτωση στο ψηφιακό οικοσύστημα της εταιρείας του EurolifeEnter, της νέας πλατφόρμας για τη διαχείριση ομαδικών συμβολαίων υγείας. Μέσω αυτής, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο συνεργάτης έχει πλέον τη δυνατότητα να διαχειρίζεται online όλα τα βασικά στοιχεία του ομαδικού συμβολαίου υγείας -από την εγγραφή και τη διαγραφή μελών, έως την πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, ενημερωτικά έντυπα και αποδείξεις ασφαλίστρων. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε για να προσφέρει αμεσότητα και να διευκολύνει τη διαχείριση κάθε πτυχής του ασφαλιστηρίου.

«Επενδύοντας σε σύγχρονες τεχνολογίες, η Eurolife FFH εξελίσσεται προς όφελος των ανθρώπων και των επιχειρήσεων που την εμπιστεύονται. Με προσαρμοστικότητα και όραμα για το μέλλον, βρίσκεται στο πλευρό των εταιρικών της πελατών, προσφέροντάς τους περισσότερες δυνατότητες, ευκολία και σιγουριά», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ασφαλιστική.

