ΑΕΕΑΠ: Κλείνουν τη χρονιά με πάνω από 6 δισ. ευρώ χαρτοφυλάκια

Με χαρτοφυλάκια ακινήτων που ξεπερνούν τα 6,2 δισ. ευρώ αναμένεται να κλείσουν το 2025 οι ΑΕΕΑΠ, με το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης να παρουσιάζεται από την Premia Properties, σύμφωνα με στοιχεία του Euro2day.gr και αναλυτών.

Με επενδύσεις τόσο σε γραφεία, logistics και καταστήματα όσο και σε κατοικίες και φοιτητικές εστίες, οι ΑΕΕΑΠ αξιοποιούν την ισχυρή δυναμική του κλάδου αλλά η καθεμία με διαφορετικό ρυθμό.

Καθώς απομένουν λίγες εβδομάδες μέχρι την έλευση της νέας χρονιάς, δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στην τωρινή εικόνα των χαρτοφυλακίων, χωρίς βέβαια να μπορεί κανείς να αποκλείει κάποιο ντιλ-έκπληξη της τελευταίας στιγμής.

Ενισχυμένες αποτιμήσεις

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης καταγράφεται από την Premia Properties, της οποίας το χαρτοφυλάκιο αναμένεται να αυξηθεί από τα 498 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 στα 679 εκατ. ευρώ, δείχνοντας αύξηση κατά 36%.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στα τελευταία ντιλ που ανακοίνωσε η Premia Properties είναι η εξαγορά των ξενοδοχειακών μονάδων GAIA PALACE και GAIA ROYAL στην Κω, σε μια επένδυση της τάξεως των 73 εκατ. ευρώ και η απόκτηση ενός ακινήτου στην Καισαριανή που θα μετατραπεί σε φοιτητικές κατοικίες (6,15 εκατ. ευρώ).

Στην Trastor επίσης αυξήθηκε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο μετά από πρόσφατες επενδύσεις σε αποθήκες και γραφεία. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσει το 2025 με ακίνητα αξίας περίπου 810 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 21% σε ετήσια βάση.

Με νέες κινήσεις στην επενδυτική σκακιέρα, η Noval και η Trade Estates ενισχύθηκαν μέσα στη χρονιά. Το χαρτοφυλάκιο της Noval Property εκτιμάται ότι θα κλείσει στα 691 εκατ. ευρώ (+6% από τα 648 εκατ. το 2024) και της Trade Estates στα 614 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας ρυθμό αύξησης που ξεπερνά το 10%.

Στην Briq Properties, μια εταιρεία που χαρακτηρίζεται από αναλυτές ως πιο «defensive play» για τους επενδυτές του ΧΑ -η αξία του χαρτοφυλακίου της παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δηλαδή στα 285 εκατ. ευρώ.

Υπογραμμίζεται ότι εκτιμήσεις για την αξία του χαρτοφυλακίου της μεγαλύτερης ΑΕΕΑΠ, δηλαδή της Prodea, για το τέλος της χρονιάς δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω στοιχεία. Στα οικονομικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου, η Prodea ανακοίνωσε ότι η αξία των ακινήτων υπό διαχείριση του ομίλου ανήλθε σε 3,1 δισ. ευρώ. Ακόμα, σημαντικές αγοραπωλησίες δεν έχουν ανακοινωθεί από την Prodea στους τελευταίους μήνες μετά την ακύρωση της συμφωνίας με τον όμιλο Aktor τον Σεπτέμβριο.