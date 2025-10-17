ΔΕΗ - ΔΑΑ: Οι αποτιμήσεις και το σενάριο ανοδικής κίνησης

Οι τίτλοι του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και της ΔΕΗ, παρότι υποαποδίδουν από τις αρχές του έτους σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη, αποτελούν κορυφαίες επιλογές στο ΧΑ. Με κεφαλαιοποιήσεις στα 3,14 δισ. ευρώ ο ΔΑΑ και στα 5,34 δισ. ευρώ η ΔΕH, βρίσκονται στην ένατη και τη δωδέκατη θέση των κεφαλαιοποιήσεων της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών παραμένει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, με UBS και Deutsche Bank να διατηρούν σύσταση “αγορά” και να ανεβάζουν τις τιμές-στόχους στα 11,0 και 11,5 ευρώ αντίστοιχα. Και οι δύο οίκοι τονίζουν ότι παρά την κίνηση της μετοχής από την αρχή του έτους, η αποτίμηση εξακολουθεί να εμφανίζει discount έναντι των ευρωπαϊκών peers, με δείκτες EV/EBITDA γύρω στις 9,8-10 φορές και P/E κοντά στις 16-17 φορές.

Η UBS αναδεικνύει ως καταλύτη την ισχυρή επιβατική κίνηση και τις υψηλές αποδόσεις κεφαλαίων (ROCE 15% περίπου) σε συνδυασμό με γενναιόδωρες μερισματικές αποδόσεις άνω του 6%, ενώ η Deutsche Bank υπογραμμίζει τη ρυθμιστική σταθερότητα, τον χαμηλό δείκτη μόχλευσης και την ισχυρή δυναμική του ελληνικού τουρισμού, που καθιστούν τον ΔΑΑ «top pick» στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών.

Για τη ΔEΗ, η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις για το νέο επενδυτικό πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί τον Νοέμβριο στο Capital Markets Day και το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ. Η πρόσφατη έξοδος της επιχείρησης στις αγορές για ομολογιακό δάνειο έχει στόχο να μειώσει το κόστος δανεισμού του ομίλου, να επεκτείνει τη μέση διάρκεια του χρέους του και να δείξει στις αγορές ότι η ΔEΗ διαθέτει υγιές ESG προφίλ, αλλά και να απελευθερώσει αντίστοιχα κεφάλαια για επενδύσεις.

Πρόσφατα, η ιταλική επενδυτική Mediobanca εγκαινίασε την κάλυψη για τη μετοχή με σύσταση «υπεραπόδοσης» και τιμή-στόχο τα €19,20, χαρακτηρίζοντας την ελληνική ενεργειακή εταιρεία «μοναδική ιστορία ανάπτυξης» στη ΝΑ Ευρώπη και «πρωταγωνιστή» της ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή.

Η επενδυτική τράπεζα κάνει λόγο για «εξαιρετικά ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα», όπου η σταθερότητα, η δημοσιονομική πρόοδος και η συμπίεση των spreads σε ιστορικά χαμηλά δημιουργούν συνθήκες για «δεύτερη χρυσή δεκαετία» ανάπτυξης.

Οι τεχνικές όψεις των δύο μετοχών

Η μετοχή της ΔEΗ είναι ξεκάθαρα σε ανοδική τροχιά στο μεσοπρόθεσμο διάγραμμα από το χαμηλό των 4,76 ευρώ από τον Ιούλιο του 2022, έχοντας αναρριχηθεί στην κρίσιμη αντίσταση των 14,50 ευρώ ανά μετοχή. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος συμπίπτει με την πρόσφατη τιμή-στόχο της Mediobanca στα 19,20 ευρώ και το χρονοδιάγραμμα είναι εντός των επόμενων δώδεκα μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι ευρύτερη αγορά θα συνεχίζει την ανοδική πορεία.

Η κρίσιμη στήριξη που πρέπει να διατηρήσει σε όλη αυτήν την πορεία είναι τα 9,5/9,75 ευρώ περίπου.

Το διάγραμμα της ΔΕH

Η μετοχή του ΔΑΑ έχει κάνει ένα retrace στα επίπεδα των 10 ευρώ περίπου, μετά το ιστορικό υψηλό των 11,09 ευρώ. Η επιστροφή σε αυτά τα επίπεδα δίνει πόντους στο θετικό σενάριο και στην πιθανότητα η μετοχή να επέστρεψε χαμηλότερα για να «πάρει φόρα» για νέα υψηλά.

Η στήριξη σε όλη αυτή την πορεία είναι τα 9,6 ευρώ, που συμπίπτουν με τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών αλλά και το Fibonacci επίπεδο 50% από το χαμηλό των 7,30 ευρώ (2/8/2024) και του υψηλού των 11,09 ευρώ (25/8/2025). Η απώτερη τεχνική τιμή-στόχος βάσει των Fibonacci επιπέδων είναι τα 14,5-14,6 ευρώ ανά μετοχή.

Το διάγραμμα του ΔΑΑ

