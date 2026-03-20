AXIA-Alpha Finance: Τιμή-στόχος τα €25,4 και σύσταση «αγορά» για ΔΕΗ

Ισχυρές επιδόσεις για τη ΔΕΗ το 2025 καταγράφει η AXIA -Alpha Finance, με τον όμιλο να επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά την ικανότητά του να εκτελεί με συνέπεια το επιχειρηματικό του πλάνο, παρά τις διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας.

Με τιμή-στόχο τα 25,40 ευρώ και σύσταση αγοράς, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η ΔΕH παραμένει ένα από τα πιο ελκυστικά στόρι στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χώρο, συνδυάζοντας ισχυρή κερδοφορία, ορατότητα ταμειακών ροών και σαφή στρατηγική ενεργειακής μετάβασης.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 2,05 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,9%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από μειοψηφίες ανήλθαν στα 448 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 22,7%, επιδόσεις που ευθυγραμμίζονται πλήρως με το guidance της διοίκησης.

Η λειτουργική κερδοφορία στηρίχθηκε κυρίως στο ολοκληρωμένο μοντέλο δραστηριοτήτων (παραγωγή και προμήθεια), με σημαντική συμβολή από την αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ και τη βελτίωση των περιθωρίων στη λιανική αγορά. Παράλληλα, η μείωση της συμμετοχής της λιγνιτικής παραγωγής οδήγησε σε χαμηλότερα κόστη καυσίμων και CO2, ενισχύοντας περαιτέρω τα περιθώρια.

Σε επίπεδο εσόδων, ο όμιλος κατέγραψε αύξηση 8% στα 9,7 δισ. ευρώ, αντανακλώντας υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε Ελλάδα και Ρουμανία, την ενσωμάτωση της Κωτσόβολος, αλλά και την ισχυρή ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ.

Η διοίκηση προτείνει μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή για το 2025, αυξημένο σε σχέση με το 0,40 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ για το 2026 επαναλαμβάνει τον στόχο για EBITDA περίπου 2,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 700 εκατ. ευρώ, με μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την AXIA-AF, η ΔEΗ εμφανίζεται «πολύ καλά τοποθετημένη» για να υπερβεί ακόμη και αυτούς τους στόχους, χάρη σε ευνοϊκότερες υδρολογικές και αιολικές συνθήκες, την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής ΑΠΕ και τη βελτίωση των περιθωρίων στη λιανική.

Καθοριστικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη στρατηγική διαδραματίζει η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης. Το 2025 προστέθηκαν 1,7 GW νέας ισχύος ΑΠΕ, ενώ η εταιρεία στοχεύει σε συνολική εγκατεστημένη ισχύ 12,7 GW έως το 2028. Παράλληλα, συνεχίζεται η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων, με πλήρη απεξάρτηση να αναμένεται εντός του 2026.

Στο μέτωπο των επενδύσεων, οι δαπάνες ανήλθαν στα 2,8 δισ. ευρώ, με έμφαση στις ΑΠΕ και στα δίκτυα, ενώ η καθαρή μόχλευση διαμορφώθηκε σε 3,2 φορές EBITDA, επίπεδο κάτω από το όριο που έχει θέσει η διοίκηση. Tέλος, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη στρατηγική επέκτασης σε νέες δραστηριότητες, με την AXIA-AF να επισημαίνει την πρόοδο στις συζητήσεις με hyperscalers για το project data center στη Δυτική Μακεδονία, όπου ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία ακόμη και εντός του 2026.