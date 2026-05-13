Εντάσσεται στον MSCI η μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα

Μια ακόμα μετοχή προστίθεται στον βασικό δείκτη της MSCI μετά την αναθεώρηση των δεικτών από τον οίκο. Στον small cap η CrediaBank, εκτός η Cenergy. Το rebalancing θα γίνει στις 29 Μάϊου.

Δημοσιεύθηκε: 13 Μαΐου 2026 - 00:24

Μια ακόμα μετοχή προστίθεται στον βασικό δείκτη της MSCI για την Ελλάδα όπως ανακοίνωσε σήμερα ο οίκος. Πρόκειται για τη μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα.

Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα ο δείκτης MSCI Greece Standard Index περιείχε οκτώ μετοχές, συγκεκριμένα τις: Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Piraeus, ΔΕΗ, OTE, Allwyn και Jumbo.

Η ΓΕΚ Τέρνα φεύγει, όπως είναι φυσικό από τον Small Cap, από τον οποίο αποχωρεί και Cenergy. Εντάσσεται, όμως η CrediaBank.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 29 Μαΐου, οπότε θα γίνει το rebalancing.

