JP Morgan: Σταθερή αξία η ΔΕΗ που βάζει τον πήχη για τη μετοχή

Η ΔΕΗ μπήκε στο 2026 με αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν ότι το νέο επιχειρηματικό σχέδιο δεν αποτελεί απλώς μια μακροπρόθεσμη υπόσχεση, αλλά ήδη αρχίζει να αποτυπώνεται στους αριθμούς. Η JP Morgan διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης και τιμή-στόχο στα €21, θεωρώντας ότι το πρώτο τρίμηνο ενίσχυσε περαιτέρω την επενδυτική εικόνα της εταιρείας.

Ο αμερικανικός οίκος σημειώνει ότι τα βασικά μεγέθη είχαν σε μεγάλο βαθμό προαναγγελθεί με την παρουσίαση του νέου στρατηγικού σχεδίου 2026-2030 στα τέλη Απριλίου, ωστόσο τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την ισχυρή λειτουργική δυναμική της ΔΕH. Τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €687 εκατ., αυξημένα κατά 52% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στα €234 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 204%.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η J.P. Morgan υπολογίζει ότι η ΔΕΗ διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 10,7 φορές για το 2026 και 7,5 φορές για το 2027, ενώ η έκπτωση έναντι αντίστοιχων ευρωπαϊκών εταιρειών κοινής ωφέλειας παραμένει στο 35%-40%, παρά τους σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης κερδών που προβλέπονται για τα επόμενα χρόνια.

Για τη JP Morgan, το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αντιστοιχούν ήδη περίπου στο ένα τρίτο των ετήσιων στόχων του ομίλου για το 2026. Αυτό επιτρέπει στη διοίκηση να επαναλάβει χωρίς αλλαγές τον στόχο για EBITDA €2,4 δισ. και καθαρά κέρδη €0,7 δισ. φέτος, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία βρίσκεται σε φάση επιθετικής επενδυτικής ανάπτυξης.

Το ενδιαφέρον της αγοράς, πάντως, μετατοπίζεται πλέον από τα τριμηνιαία αποτελέσματα στην αύξηση κεφαλαίου ύψους €4 δισ., η οποία αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο του νέου επενδυτικού κύκλου. Η JP Morgan θεωρεί ότι η αγορά θα επικεντρωθεί πλέον κυρίως στην πρόοδο και στην ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται να κλείσει έως τα τέλη Μαΐου.

Στην «καρδιά» του σχεδίου βρίσκεται η εκρηκτική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ της ΔΕH έφτασε τα 7,2 GW στο τέλος Μαρτίου, ενώ ακόμη 6,7 GW βρίσκονται υπό κατασκευή ή σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης. Ο τελικός στόχος παραμένει τα 18,8 GW έως το 2030, κάτι που θα μεταμορφώσει πλήρως το παραγωγικό προφίλ της εταιρείας.

Παράλληλα, η απολιγνιτοποίηση συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς. Η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 18% στο πρώτο τρίμηνο και πλέον αντιστοιχεί μόλις στο 13% του ενεργειακού μείγματος του ομίλου. Η διοίκηση επανέλαβε ότι η πλήρης έξοδος από τον λιγνίτη θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Η ανάλυση δίνει ιδιαίτερη σημασία και στη διεθνή δραστηριότητα της ΔΕΗ, κυρίως στη Ρουμανία, από όπου προήλθε το 21% των EBITDA του πρώτου τριμήνου. Παρά την πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα, η διοίκηση εμφανίστηκε καθησυχαστική, εκτιμώντας ότι δεν δημιουργείται ουσιαστικός κίνδυνος για τους στόχους του ομίλου.