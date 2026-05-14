Θετική για ΔΕΗ η Citi, το βασικό μήνυμα από το Q1

Η Citi διατηρεί τη θετική της στάση για τη ΔΕΗ μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, επιβεβαιώνοντας τη σύσταση αγοράς και την τιμή-στόχο των €22,60 ανά μετοχή. Με τιμή μετοχής €19,67 στις 12 Μαΐου, ο οίκος βλέπει περιθώριο ανόδου 14,9%, ενώ μαζί με την αναμενόμενη μερισματική απόδοση 4,1%, η συνολική προσδοκώμενη απόδοση διαμορφώνεται στο 19%.

Το βασικό μήνυμα της Citi είναι ότι τα αποτελέσματα δεν στηρίζονται απλώς σε ένα ευνοϊκό τρίμηνο, αλλά δείχνουν την αυξανόμενη συμβολή των επενδύσεων που έχει κάνει η ΔEΗ στις ΑΠΕ και στα υδροηλεκτρικά. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα €687 εκατ., αυξημένα κατά 52% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα €234 εκατ., από €77 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας άνοδο 206%.

Η βελτίωση είναι ακόμη πιο έντονη στα επίπεδα κάτω από τη γραμμή των λειτουργικών κερδών. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα €323 εκατ. από €102 εκατ., με άνοδο 217%, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν στα €434 εκατ. από €209 εκατ., αυξημένα κατά 108%. Σύμφωνα με τη Citi, η εικόνα υποστηρίχθηκε από σταθερό σχετικά κόστος αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών εξόδων, γεγονός που επέτρεψε στη μεγάλη αύξηση της παραγωγής και των λειτουργικών κερδών να περάσει πιο καθαρά στην τελική κερδοφορία.

Καθοριστικός παράγοντας ήταν η παραγωγή από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, η οποία αυξήθηκε κατά 282% σε ετήσια βάση και έφθασε τις 2,5 τεραβατώρες, από μόλις 0,7 τεραβατώρες στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Παράλληλα, η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 27%, στις 1,1 τεραβατώρες, στηριζόμενη στην υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύ και στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Η συνολική παραγωγή του ομίλου αυξήθηκε κατά 16%, στις 6,5 τεραβατώρες.

Η αλλαγή του ενεργειακού μείγματος είναι εμφανής και στα στοιχεία εγκατεστημένης ισχύος. Η ισχύς στις ΑΠΕ αυξήθηκε στα 7,2 γιγαβάτ από 6,2 γιγαβάτ, σημειώνοντας άνοδο 16%, ενώ η ισχύς από λιγνίτη μειώθηκε στα 0,7 γιγαβάτ από 1,7 γιγαβάτ, με πτώση 59%. Αντίστοιχα, η παραγωγή από λιγνίτη μειώθηκε κατά 20%, ενώ η παραγωγή από φυσικό αέριο υποχώρησε κατά 30% και από πετρέλαιο κατά 40%.

Η Citi δίνει ιδιαίτερη σημασία και στη δέσμευση της διοίκησης για πλήρη απόσυρση της τελευταίας λιγνιτικής μονάδας έως το τέλος του έτους, παρά τις πρόσφατες πληροφορίες που άφηναν ανοιχτό διαφορετικό ενδεχόμενο. Για τον οίκο, αυτό επιβεβαιώνει ότι η ΔEΗ παραμένει προσηλωμένη στη μετάβαση σε καθαρότερο και πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραγωγής.

Στο επίπεδο των προβλέψεων, η Citi σημειώνει ότι η ΔEΗ είναι σε καλή θέση για να επιτύχει τους στόχους του 2026, δηλαδή λειτουργικά κέρδη €2,4 δισ. και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €700 εκατ.

Η τιμή-στόχος των €22,60 βασίζεται σε αποτίμηση ανά επιμέρους δραστηριότητα, καθώς ο οίκος θεωρεί ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να αποτυπωθούν οι διαφορετικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο όμιλος, από τις ΑΠΕ και τη διανομή έως τα υδροηλεκτρικά, την προμήθεια, το φυσικό αέριο και τα κέντρα δεδομένων.