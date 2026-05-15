Eurobank Equities: Τιμή-στόχος τα €23 για τη ΔΕΗ, σύσταση «αγορά»

Επαναλαμβάνουμε τη σύσταση «αγορά» για τη ΔΕΗ, αυξάνοντας τις εκτιμήσεις μας για το EBITDA των ετών 2028-29 κατά 6-10%, ώστε να ενσωματώσουμε μέρος της επιτάχυνσης που περιλαμβάνεται στο νέο στρατηγικό σχέδιο 2026-30, παραμένοντας ωστόσο χαμηλότερα από τις πλήρεις φιλοδοξίες της διοίκησης, γράφουν οι αναλυτές της Eurobank Equities σε νέα ανάλυση για την Επιχείρηση.

Οι αναθεωρημένες προβλέψεις μας υποδεικνύουν ότι το EBITDA θα αυξάνεται με σύνθετο ετήσιο ρυθμό περίπου 12% κατά την περίοδο 2026-29, φθάνοντας τελικά περίπου στα €3,6 δισ. έως το 2030, επίπεδο που παραμένει περίπου €1 δισ. χαμηλότερο από τον στρατηγικό στόχο της ΔΕH για €4,6 δισ.

Η απόκλιση αντανακλά κυρίως τις πιο συντηρητικές παραδοχές μας σχετικά με την ανάπτυξη κεφαλαιουχικών δαπανών, την υλοποίηση έργων ΑΠΕ και τον χρονισμό της συνεισφοράς νέων έργων. Ακόμη και με αυτή τη συνετή βάση, το μείγμα δραστηριοτήτων της ΔΕH βελτιώνεται ουσιαστικά, με τις ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών να αναμένεται να αντιστοιχούν περίπου στο 45% του EBITDA έως το 2027, ενώ οι δραστηριότητες υψηλότερου πολλαπλασιαστή — ΑΠΕ (εξαιρουμένων των υδροηλεκτρικών) και δίκτυα — εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 57% του EBITDA την ίδια χρονιά.

Θεωρούμε τη ΔΕΗ ιστορία μετασχηματισμού χαρτοφυλακίου και έναν από τους πλέον ελκυστικούς «συσσωρευτές» κερδοφορίας στον ευρωπαϊκό κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας, με τις εκτιμήσεις μας να δείχνουν CAGR EBITDA 12% και CAGR καθαρών κερδών 31% κατά την περίοδο 2026-30.

Το προφίλ αυτό συγκρίνεται ευνοϊκά με το ευρύτερο σύνολο ευρωπαϊκών utilities, όπου πολλές εταιρείες προσφέρουν είτε ορατότητα μέσω ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων είτε έκθεση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά λιγότερες συνδυάζουν αναδιάρθρωση ισολογισμού, περιφερειακή επέκταση, ανάπτυξη ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή, δίκτυα και data centres σε μία ενιαία πλατφόρμα.

Κατά την άποψή μας, η ΔΕH μεταβαίνει σταδιακά από μια εγχώρια ιστορία turnaround σε έναν περιφερειακό “compounder” ενεργειακών υποδομών στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (CSEE), ενώ η αγορά εξακολουθεί να την αποτιμά πιο κοντά σε μια εταιρεία ολοκληρωμένων utilities με discount, σημειώνουν.

Αναπροσαρμόζουμε την αποτίμησή μας για το διευρυμένο σχέδιο και αυξάνουμε την τιμή-στόχο μετά την αύξηση κεφαλαίου στα €23 ανά μετοχή, υποθέτοντας αύξηση κεφαλαίου €4 δισ. στα €18,5 ανά μετοχή (9% discount έναντι της τρέχουσας τιμής), σημειώνουν.

Θεωρούμε την τρέχουσα αποτίμηση, περίπου στις 8x EV/EBITDA για τα μεγέθη του 2027 και ακόμη άνω του 10% χαμηλότερα από τους ευρωπαϊκούς ομοειδείς, ιδιαίτερα ελκυστική δεδομένων των προοπτικών ανάπτυξης, ιδίως μετά την επαναφορά της μόχλευσης προς περίπου 2x καθαρό χρέος/EBITDA μετά την αύξηση κεφαλαίου (πριν από την ανάπτυξη των κεφαλαίων).