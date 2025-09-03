Τρίτωσε το ρεκόρ του χρυσού

Ο χρυσός συνέχισε την άνοδό του σε επίπεδα ρεκόρ, με επιπλέον ώθηση και από τα πιο ήπια στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed μέσα στον Σεπτέμβριο, την ώρα που η παρατεταμένη παγκόσμια αβεβαιότητα διατηρεί σταθερή τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου σκαρφάλωσε 1,30% στα 3.638 δολάρια, σπάζοντας ρεκόρ όλων των εποχών για τρίτη συνεχή μέρα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, ενώ οι προσλήψεις ήταν μέτριες, γεγονός που υποδεικνύει χαλάρωση της αγοράς εργασίας.

Ο χρυσός διαπραγματευόταν ήδη σε επίπεδα ρεκόρ πριν από την ανακοίνωση, και τα στοιχεία συνέβαλαν ώστε να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας και το φράγμα των 3.600 δολαρίων.

Ακολουθώντας τα δεδομένα, οι traders αύξησαν στο 98% την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed στις 16-17 Σεπτεμβρίου.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται τώρα στις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας που θα ανακοινωθούν την Πέμπτη και στη μηνιαία έκθεση μισθοδοσίας την Παρασκευή.

Παράλληλα, η αυξανόμενη παρέμβαση Τραμπ στα εσωτερικά της Fed ενισχύει τις ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, «υπονομεύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη στα περιουσιακά στοιχεία που είναι εκφρασμένα σε δολάρια και ωθώντας τους επενδυτές προς τον χρυσό», ανέφεραν traders της Heraeus Metals.

«Το ράλι του χρυσού έχει περιθώριο να συνεχιστεί, με βραχυπρόθεσμους έως μεσοπρόθεσμους στόχους έως τα 3.800 δολάρια, και με μοτίβο ανόδου που υποδηλώνει ότι τα 4.000 δολάρια θα μπορούσαν να είναι εφικτά μέχρι τα τέλη του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους», δήλωσε ο Peter Grant, αντιπρόεδρος στην Zaner Metals.

Η τιμή spot του ασημιού αυξήθηκε κατά 0,8% στα 41,22 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2011.

Από την άλλη, οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν ενόψει της συνάντησης των παραγωγών του ΟΠΕΚ+ το Σαββατοκύριακο, όπου αναμένεται να εξεταστεί ακόμη μια αύξηση της παραγωγής τον Οκτώβριο.

Το αργό Brent υποχώρησε 2,44%, στα 67,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI έγραψε απώλειες 2,76% στα 63,78 δολάρια το βαρέλι.