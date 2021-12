ΗΠΑ: 50 νεκροί από τους ανεμοστρόβιλους, κατέρρευσε αποθήκη της Amazon

Περίπου 50 άνθρωποι είναι πιθανόν να έχουν χάσει τη ζωή τους από τους καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους που έπληξαν το Κεντάκι και άλλες αμερικανικές πολιτείες αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ και σήμερα το πρωί, δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.



Ο Μπεσίρ φέρεται από την Post να δήλωσε σε συνέντευξή του στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WLKY πως ο αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι «σημαντικά μεγαλύτερος απ' αυτόν».

«Οι πληροφορίες είναι πραγματικά σπαρακτικές», δήλωσε ο κυβερνήτης, σύμφωνα πάντα με την Post. Η εφημερίδα προσθέτει πως μια εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων στην πολιτεία δήλωσε πως αξιωματούχοι των υπηρεσιών διάσωσης δεν είχαν μέχρι σήμερα το πρωί επιβεβαιώσει αριθμούς για νεκρούς ή τραυματίες.

Στο Τενεσί, η κακοκαιρία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, δήλωσε στην Post ο Ντιν Φλένερ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πολιτείας.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίσθηκαν όταν ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε τη σκεπή οίκου ευγηρίας στο Μονέτ του βόρειου Άρκανσο, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με την Post.

Video from the candle factory in Mayfield, Ky. (📸:Brandon Robbins) Gov. Beshear confirmed at least 50 deaths in western Ky. following tornadoes Friday night>>> https://t.co/BuQpMh0rSu pic.twitter.com/GK4IlwzZKa