Εισηγμένες: «Φλερτάρουν» με τα €5,5 δισ. τα φετινά μερίσματα

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον Αύγουστο και η συντριπτική πλειονότητα των φετινών ετήσιων τακτικών γενικών συνελεύσεων των εισηγμένων εταιρειών έχει ήδη διεξαχθεί, όλα δείχνουν πως κατά το τελευταίο τετράμηνο της χρονιάς θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις και ευχάριστα νέα σε ότι αφορά τις χρηματικές διανομές προς τους μετόχους.
Μέχρι σήμερα (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) 82 εισηγμένες εταιρείες έχουν μοιράσει -ή έχουν ανακοινώσει πως θα μοιράσουν- αθροιστικά μέσα στο 2025 το ποσό των 4,932 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι ο πίνακας περιλαμβάνει μόνο τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν μέσα στο 2025 και π.χ. όχι προμερίσματα της χρήσης του 2024 που διανεμήθηκαν πέρυσι.
Αυτό το ποσό των 4,932 δισ. ευρώ όχι μόνο είναι πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο ολόκληρου του 2024 (4,2 δισ. ευρώ), αλλά οδηγεί ήδη το ΧΑ και σε σημαντική μέση μερισματική απόδοση, με δεδομένο άλλωστε ότι οι ανταγωνιστικές αποδόσεις των τοποθετήσεων σε τίτλους σταθερού εισοδήματος κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα.
Σύμφωνα πάντως με εκτιμήσεις παραγόντων της χρηματιστηριακής αγοράς, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις έως το τέλος του 2025, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι το συνολικό ύψος των μερισμάτων και των επιστροφών κεφαλαίου θα ξεπεράσει φέτος με χαρακτηριστική άνεση το ποσό των πέντε δισ. ευρώ και ενδεχομένως να προσεγγίσει, ή ακόμη και να υπερβεί το φράγμα των 5,5 δισ. ευρώ!
Αυτό σημαίνει ότι με βάση την τρέχουσα συνολική κεφαλαιοποίηση του ΧΑ (148,6 δισ. ευρώ με βάση το κλείσιμο της 16ης/8/2025, η μέση μερισματική απόδοση διαμορφώνεται πολύ πάνω από το 3,4% και ενδεχομένως να φτάσει στο 3,7%, όταν τα καταθετικά επιτόκια υπολείπονται του 1%, οι αποδόσεις των Έντοκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου έχουν πέσει χαμηλότερα από το 2%, ενώ τα yields των εταιρικών ομολόγων που διαπραγματεύονται στο ΧΑ κυμαίνονται γύρω στο 3%. Τέλος, τα δεκαετή κρατικά χρεόγραφα του Ελληνικού Δημοσίου προσφέρουν αυτή την περίοδο ετησιοποιημένη απόδοση της τάξεως του 3,4%-3,5%.
Ποιες εξελίξεις όμως πιθανολογούνται βάσιμα κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2025; Μεταξύ άλλων:
- Μέσα στο επόμενο εικοσαήμερο, θα διεξαχθούν -μεταξύ άλλων- οι γενικές συνελεύσεις των εταιρειών Αττικές Εκδόσεις, ΕΛΒΕ Ενδυμάτων και Unibios, με τις δύο πρώτες να ανακοινώνουν το μέρισμα που θα διανείμουν και την τρίτη το ύψος της επιστροφής κεφαλαίου στην οποία θα προχωρήσει. Σε ότι αφορά τις επικείμενες ετήσιες τακτικές γενικές συνελεύσεις των Οριλίνα και Μπλε Κέρδος έχουν ήδη ανακοινωθεί τα ποσά των προτεινόμενων μερισμάτων (βλέπε παρατιθέμενο πίνακα).
- Η μεγάλη θετική έκπληξη όμως, ήρθε φέτος από τον κλάδο των τραπεζών, οι περισσότερες εκ των οποίων θα προχωρήσουν μέσα στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς και στη διανομή προμερισμάτων. Έτσι, μετά την Τράπεζα Κύπρου που ήδη ανακοίνωσε την πρόθεση καταβολής ενδιάμεσου μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή (έχει περιληφθεί στα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα) έχουμε τις δηλώσεις των διοικήσεων τριών συστημικών τραπεζών που θα πράξουν αναλόγως, με την Alpha Bank να μιλά για 111 εκατ. ευρώ, τη Eurobank για 170 εκατ. ευρώ και την Εθνική Τράπεζα να μην αναφέρεται σε συγκεκριμένο αριθμό.
- Ο Μουσικός Οίκος Νάκα κλείνει χρήση κάθε 30η Ιουνίου, οπότε μέσα στο 2025 θα ανακοινώσει και θα μοιράσει το μέρισμα της χρονιάς.
- Τόσο η HelleniQ Energy, όσο και η Motor Oil συνηθίζουν κάθε χρόνο να προχωρούν σε διανομές προμερισμάτων προς τους μετόχους τους.
- Το ξεμπλοκάρισμα της πώλησης της θυγατρικής του ΟΤΕ στη Ρουμανία ενδέχεται να οδηγήσει σε μια πρόσθετη χρηματική διανομή μετρητών προς τους μετόχους, είτε φέτος, είτε μέσα στο 2026.
- H σαπωνοποιία Παπουτσάνης έχει ήδη ανακοινώσει μέσα στον Αύγουστο μια δεύτερη διανομή μερίσματος (0,04 ευρώ), η οποία συνυπολογίζεται στα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα.
- Σε διανομή προμερίσματος κατά τα τελευταία χρόνια προχωρούν και τα Πλαστικά Θράκης, πράγμα που μένει να δούμε αν θα επαναληφθεί και φέτος.
- Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Jumbo Απόστολος Βακάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επιπλέον χρηματικής διανομής μέσα στο 2025, ενώ σε τέτοιες κινήσεις έχει «καλομάθει» και τους μετόχους του η διοίκηση του ΟΠΑΠ (ο τίτλος διακρίνεται για την υψηλή του μερισματική απόδοση).
- Χρηματική διανομή περιμένουν φέτος -μετά από την πάροδο πάρα πολλών ετών- και οι μέτοχοι της Τεχνικής Ολυμπιακής, μέσα από τη διαδικασία της επιστροφής κεφαλαίου.