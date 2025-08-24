Εισηγμένες: «Φλερτάρουν» με τα €5,5 δισ. τα φετινά μερίσματα

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον Αύγουστο και η συντριπτική πλειονότητα των φετινών ετήσιων τακτικών γενικών συνελεύσεων των εισηγμένων εταιρειών έχει ήδη διεξαχθεί, όλα δείχνουν πως κατά το τελευταίο τετράμηνο της χρονιάς θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις και ευχάριστα νέα σε ότι αφορά τις χρηματικές διανομές προς τους μετόχους.

Μέχρι σήμερα (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) 82 εισηγμένες εταιρείες έχουν μοιράσει -ή έχουν ανακοινώσει πως θα μοιράσουν- αθροιστικά μέσα στο 2025 το ποσό των 4,932 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι ο πίνακας περιλαμβάνει μόνο τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν μέσα στο 2025 και π.χ. όχι προμερίσματα της χρήσης του 2024 που διανεμήθηκαν πέρυσι.

Αυτό το ποσό των 4,932 δισ. ευρώ όχι μόνο είναι πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο ολόκληρου του 2024 (4,2 δισ. ευρώ), αλλά οδηγεί ήδη το ΧΑ και σε σημαντική μέση μερισματική απόδοση, με δεδομένο άλλωστε ότι οι ανταγωνιστικές αποδόσεις των τοποθετήσεων σε τίτλους σταθερού εισοδήματος κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Σύμφωνα πάντως με εκτιμήσεις παραγόντων της χρηματιστηριακής αγοράς, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις έως το τέλος του 2025, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι το συνολικό ύψος των μερισμάτων και των επιστροφών κεφαλαίου θα ξεπεράσει φέτος με χαρακτηριστική άνεση το ποσό των πέντε δισ. ευρώ και ενδεχομένως να προσεγγίσει, ή ακόμη και να υπερβεί το φράγμα των 5,5 δισ. ευρώ!

Αυτό σημαίνει ότι με βάση την τρέχουσα συνολική κεφαλαιοποίηση του ΧΑ (148,6 δισ. ευρώ με βάση το κλείσιμο της 16ης/8/2025, η μέση μερισματική απόδοση διαμορφώνεται πολύ πάνω από το 3,4% και ενδεχομένως να φτάσει στο 3,7%, όταν τα καταθετικά επιτόκια υπολείπονται του 1%, οι αποδόσεις των Έντοκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου έχουν πέσει χαμηλότερα από το 2%, ενώ τα yields των εταιρικών ομολόγων που διαπραγματεύονται στο ΧΑ κυμαίνονται γύρω στο 3%. Τέλος, τα δεκαετή κρατικά χρεόγραφα του Ελληνικού Δημοσίου προσφέρουν αυτή την περίοδο ετησιοποιημένη απόδοση της τάξεως του 3,4%-3,5%.

Ποιες εξελίξεις όμως πιθανολογούνται βάσιμα κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2025; Μεταξύ άλλων: