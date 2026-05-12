ΔΑΑ: €83, 24 εκατ. επανεπενδύθηκαν σε νέες μετοχές

Η «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε» (η «Εταιρεία»), αναφορικά με την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€14.500.000) Ευρώ, με την έκδοση μέχρι δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (14.500.000) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), μέσω επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος από τα διανεμητέα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025 και τα προς διάθεση αποθεματικά (το «Μέρισμα»), συνολικού ποσού €100.000.000 (προ παρακράτησης φόρου 5%) (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 16 Απριλίου 2026, δυνάμει της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε κατά το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β) του Ν. 4548/2018 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 14ης Απριλίου 2025, στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 – 2028) που εγκρίθηκε από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση («Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος»), πληροφορεί το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 σημείο (ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, για τα ακόλουθα:

1. Μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η Εταιρεία παρείχε τη δυνατότητα στους μετόχους της να επιλέξουν την επανεπένδυση μέρους του αναλογούντος σε αυτούς ποσού Μερίσματος σε Νέες Μετοχές της Εταιρείας, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια.

Συγκεκριμένα, με βάση την από 16.04.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία παρείχε στους δικαιούχους του ως άνω Μερίσματος και ειδικότερα στους μετόχους της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») την Πέμπτη, 23.04.2026 (record date), τη δυνατότητα να επιλέξουν κατά το χρονικό διάστημα από 24.04.2026 έως και 07.05.2026, την επανεπένδυση εν όλω ή εν μέρει, μέχρι ποσού €0,3230557591 ανά μετοχή που κατείχαν κατά την ως άνω ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων, μειωμένο κατά 5% (που είτε αντιστοιχεί στο ποσοστό της παρακράτησης φόρου επί του διανεμητέου Μερίσματος είτε θα καταβληθεί σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση που το Μέρισμα δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου) (το «Ποσό Επανεπένδυσης»). Διευκρινίζεται ότι το ποσό του Μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας και θα προσαυξάνει τα Μερίσματα των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. (β) του Νόμου 4548/2018, θα καταβληθεί σε μετρητά και δεν προσαύξησε το Ποσό Επανεπένδυσης.

2. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP – Volume Weighted Average Price) της Εταιρείας των πέντε (5) πρώτων ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του Μερίσματος, δηλαδή από την 24.04.2026 έως και την 30.04.2026, μειωμένος κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), και ορίστηκε σε 9,62 ευρώ ανά Νέα Μετοχή.

3. Σύμφωνα με τις σχετικές εντολές των δικαιούχων του Μερίσματος που επέλεξαν να λάβουν εν όλω ή εν μέρει το Ποσό Επανεπένδυσης σε Νέες Μετοχές, το ποσό που επανεπενδύθηκε σε Νέες Μετοχές ανέρχεται συνολικά σε €83.248.767,16, ποσό το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε 8.653.718 Νέες Μετοχές, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €119.443.457,15 (καθαρό καταβλητέο ποσό) εκ του Μερίσματος, θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους σε μετρητά. Λόγω της ανωτέρω επανεπένδυσης μέρους του Μερίσματος σε Νέες Μετοχές και, επομένως, της μερικής κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 11.05.2026 απόφασή του για τη διαπίστωση της πιστοποίησης της μερικής καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με συμψηφισμό, προσάρμοσε το άρθρο 5.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 8.653.718 Ευρώ με την έκδοση 8.653.718 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία, με τιμή διάθεσης €9,62 ανά Νέα Μετοχή, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, συνολικού ποσού €74.595.049,16, πιστώθηκε στο λογαριασμό της Εταιρείας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

5. Στις 20.04.2026 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6027130 η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκαν α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέχρι ποσού €14.500.000, με έκδοση μέχρι 14.500.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και β) η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αποφασίστηκαν με την από 16.04.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, στις 12.05.2026, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το από 11.05.2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με το οποίο α) διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4, 6 και 7 και το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της μερικής καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι κατά ποσό €8.653.718 εκ του ποσού €14.500.000 της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η άντληση μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κεφαλαίων συνολικού ποσού €83.248.767,16 (εκ των οποίων ποσό €74.595.049,16 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο») και β) αποφασίστηκε η προσαρμογή του άρθρου 5.1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

6. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελούν Κεφάλαιο Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την κυρωθείσα με το Ν. 2338/1995 από 31.07.1995 Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (η «ΣΑΑ»), ήτοι θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την προμήθεια, κατασκευή, απόκτηση, συντήρηση, επισκευή, ανανέωση, αναβάθμιση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων που καταλογίζονται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με τη ΣΑΑ.

7. Οι 8.653.718 Νέες Μετοχές της Εταιρείας θα είναι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, με ονομαστική αξία ένα Ευρώ (€1) η καθεμία, και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος, καθώς και στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η εταιρεία «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.», κατά την ημερομηνία καταγραφής του σχετικού δικαιώματος απόληψης. Οι ως άνω 8.653.718 Νέες Μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων μετόχων της Εταιρείας που άσκησαν το δικαίωμα επανεπένδυσης μέρους του Μερίσματος.

8. Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens με κωδικό ISIN GRS536003007 και κωδικούς ΟΑΣΗΣ «ΔΑΑ» στα ελληνικά και «ΑΙΑ» στα λατινικά, μαζί με τις ήδη εισηγμένες 309.544.087 μετοχές της Εταιρείας που διαπραγματεύονται με τους ίδιους κωδικούς. Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω Νέων Μετοχών στο Euronext Athens), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Euronext Athens και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Euronext Athens. Η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση εισαγωγής τους από το Euronext Athens.

Οι μετοχές αυτές θα καταχωρηθούν στα αρχεία της Euronext Securities Athens και στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. που δήλωσαν οι ανωτέρω δικαιούχοι, όπως προβλέπει ο νόμος, και η τυχόν προσαρμογή της τιμής των μετοχών της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Euronext Athens, ως τροποποιηθείσα ισχύει. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens.