ΟΛΘ: Από 20 Μαΐου η καταβολή καθαρού μερίσματος €2,09/μετοχή

Η ΟΛΘ Α.Ε. (εφεξής και η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12ης Μαΐου 2026, ότι το μέρισμα για τη χρήση 2025 ανέρχεται σε μικτό ποσό € 2,20 ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται στην τυχόν απαιτούμενη παρακράτηση φόρου 5%, ήτοι σε καθαρό ποσό €2,09 ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος, «Record Date», ορίσθηκε η Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με το Κανονισμό του Euronext Athens, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού (Record Date).

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Optima bank A.E.» («Optima Bank»).