#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Noval Property: Από 26 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος €0,07 /μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026.

Noval Property: Από 26 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος €0,07 /μετοχή

Δημοσιεύθηκε: 13 Μαΐου 2026 - 19:14

Η «ΝΟVAL PROPERTY» ανακοινώνει ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της, της 13ης Μαΐου 2026, το μέρισμα για την εταιρική χρήση 2025 ανέρχεται σε €0,07 ανά μετοχή της NOVAL PROPERTY.

Το ποσό του ανωτέρω μερίσματος, το οποίο θα καταβληθεί, διαμορφώνεται τελικώς στο ποσό των €0,0702221659 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα, το οποίο αντιστοιχεί στις 400.000 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα.

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών /Euronext Athens και, συνεπώς, την ημέρα αυτή, οι μετοχές της NOVAL PROPERTY θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία Euronext Securities Athens Α.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Noval Properties: Στόχευση στο The Grid και επενδύσεις 100 εκατ.

Στις 22 Μαΐου η πληρωμή μερίσματος από την Orilina Properties

ΟΛΘ: Από 20 Μαΐου η καταβολή καθαρού μερίσματος €2,09/μετοχή

ΟΛΘ: Πετυχημένη χρονιά το 2025, τα σχέδια για επέκταση και ένταξη στον IMEC

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο