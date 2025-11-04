#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Nintendo «αλλάζει πίστα»: Προβλέπει 19 εκατ. πωλήσεις για το Switch 2

Η ιαπωνική εταιρεία αύξησε τις προβλέψεις της καθώς η ζήτηση για τη νέα κονσόλα εκτοξεύεται, ενώ τα κέρδη και τα έσοδα του τριμήνου ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες.

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 10:40

Η Nintendo αύξησε τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις της κονσόλας Switch 2 στο τρέχον οικονομικό έτος, καθώς ενισχύεται η δυναμική της νέας της ναυαρχίδας.

Ο ιαπωνικός γίγαντας των βιντεοπαιχνιδιών δήλωσε ότι πλέον αναμένει να πουλήσει 19 εκατομμύρια μονάδες της Switch στο οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για 15 εκατομμύρια.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της Nintendo για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της LSEG:

  • Έσοδα: 527,2 δισ. γεν (3,7 δισ. δολάρια) έναντι 461,76 δισ. γεν που αναμένονταν.
  • Καθαρά κέρδη: 102,9 δισεκατομμύρια γεν έναντι 63,6 δισ. γεν που αναμένονταν.

