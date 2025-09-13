Οι επιχειρηματίες που αναζητούν την... τύχη τους στον τουρισμό

Στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού και δη του κλάδου της φιλοξενίας ποντάρουν εσχάτως όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες. Μπορεί να μην είναι καθαρόαιμοι ξενοδόχοι, ωστόσο, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στον τουρισμό με στόχο να επωφεληθούν από τις ισχυρές επιδόσεις του και να βρουν μία νέα πηγή εισοδήματος.

Πρωτοκλασάτοι τουριστικοί προορισμοί, αλλά και περιοχές που μέχρι στιγμής δεν είναι ευρέως γνωστοί στους ξένους ταξιδιώτες έχουν μπει στο επενδυτικό στόχαστρο των επιχειρηματιών.

Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία

Το ντεμπούτο της στον κλάδο φιλοξενίας κάνει η Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία Α.Ε., η οποία, έπειτα από 26 συναπτά έτη δραστηριοποίησης στην παραγωγή τούβλων, έχει δρομολογήσει την ανάπτυξη ενός πολυτελούς τουριστικού καταλύματος, δυναμικότητας 374 κλινών, σε ιδιόκτητη έκταση της εταιρείας στη θέση Αριγανιές στη δημοτική κοινότητα Βρουχά.

Το project, προϋπολογισμού 74,35 εκατ. ευρώ, προβλέπει την κατασκευή ενός ξενοδοχείου που θα απαρτίζεται από 31 κτίρια δωματίων, χώρων εστίασης, ενός εμπορικού καταστήματος, γραφειακών χώρων, ενός χώρου συνεδριάσεων και ενός κλειστού κολυμβητηρίου με βοηθητικούς χώρους και χώρους ευεξίας.

Στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία μίας σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης, που θα παρέχει τουριστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ο εμπλουτισμός της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η κατασκευή της μονάδας εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2025 και η διάρκεια του κατασκευαστικού σταδίου εκτιμάται σε 18 μήνες, οπότε η μονάδα αναμένεται να μπει σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2027.

Α. Βασιλάκης ΑΕΒΕ

Με δύο ξενοδοχειακά projects βουτάει στα νερά του τουρισμού και η εταιρεία Α. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, συμφερόντων του επιχειρηματία Αντώνη Βασιλάκη, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες στον χώρο της ξυλείας και των δομικών υλικών.

Η πρώτη επένδυση αφορά το JW Marriott Crete Resort & Spa, το πρώτο παραθαλάσσιο θέρετρο της JW Marriott στη Μεσόγειο, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο μιας επένδυσης 100 εκατ. ευρώ και έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Ιούνιο. Το δεύτερο εγχείρημα της Α. Βασιλάκης ΑΕΒΕ αφορά ένα ακόμη ξενοδοχείο, αυτή τη φορά δυναμικότητας 70 δωματίων, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ομιλος Photos Photiades

Αν και έγινε ευρέως γνωστός χάρη στο ισχυρό αποτύπωμά του στον τομέα της παραγωγής και διανομής ποτών παγκοσμίως, ο κυπριακός όμιλος Photos Photiades έχει στα σκαριά το δικό του τουριστικό έργο επί ελληνικού εδάφους.

Η mega επένδυση του ομίλου Φωτιάδη στο Ρέθυμνο, το Triopetra Bay Resort όπως ονομάζεται το project, προβλέπει επί της ουσίας την ανάπτυξη ενός τουριστικού καταλύματος σε δύο φάσεις. Στην α’ φάση προβλέπεται να αναπτυχθούν ένα ξενοδοχείο που θα μπει κάτω από την ομπρέλα κάποιας διεθνούς αλυσίδας και τουριστικές κατοικίες εμβαδού από 250 τ.μ. έως 550 τ.μ.

Επίσης, βάσει πλάνου, θα αναπτυχθούν ένα παγκοσμίου επιπέδου wellness spa, έκτασης 2.700 τ.μ., ένα γήπεδο γκολφ 9 οπών, καθώς και συνεδριακοί χώροι, εμβαδού 1.400 τ.μ.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αθλητικές δραστηριότητες και ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων θα κατασκευαστούν τρία γήπεδα τένις, πισίνες, κέντρο δραστηριοτήτων για παιδιά, καθώς και χώροι εστίασης που θα αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα της Κρήτης.

Στη β’ φάση του project, που βρίσκεται στο στάδιο των αδειοδοτήσεων, σχεδιάζεται η δημιουργία ενός τουριστικού χωριού, που θα αναπτυχθεί γύρω από μια παραδοσιακή πλατεία, με καταστήματα και εκκλησία, ενώ θα περιλαμβάνει και αθλητικές εγκαταστάσεις, θεματικό πάρκο αναψυχής για παιδιά κ.λπ.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Emerald Developments και αποτελεί μέρος του ομίλου Photos Photiades Κύπρου, το χαρτοφυλάκιο του οποίου περιλαμβάνει τέσσερα ακόμη οικιστικά projects.

Serifos Village IKE

Επενδυτικό άλμα στον τουρισμό κάνει με τη σειρά του και ο επιχειρηματίας Χρυσόστομος Μαυρόπουλος, γνωστός από την ίδρυση της Eurocatering, της εταιρείας που παράγει κι εμπορεύεται τις έτοιμες σαλάτες με το σήμα «Φρεσκούλης».

Ο επιχειρηματίας έχει δρομολογήσει την ανάπτυξη ενός υπόσκαφου ξενοδοχειακού συγκροτήματος 4 αστέρων στην περιοχή Γάνεμα στο Σέριφο, με όχημα τη Serifos Village IKE. Η τουριστική μονάδα, προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, θα είναι συνολικής δυναμικότητας 31 δωματίων και θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητη έκταση 20.186 τ.μ.

Μάλιστα, για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης προβλέπεται η κατασκευή επίγειου τελεφερίκ, με αφετηρία το κεντρικό κτίριο.

SMERC I

Θέση στον ξενοδοχειακό κλάδο έχει πάρει και ο πρώην τραπεζίτης Νίκος Καραμούζης, μέσω του επενδυτικού ταμείου SMERC I, το οποίο σε ό,τι αφορά τον κλάδο φιλοξενίας έχει αποκτήσει παρουσία με το πεντάστερο Patmos Aktis Suites & Spa (φωτ.), καθώς και το χαρτοφυλάκιο «Tethys», το οποίο απαρτίζεται από 72 4άστερες και 5άστερες ξενοδοχειακές μονάδες 4.000 κλινών που λειτουργούν σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Χαλκιδική, αλλά και στον ορεινό όγκο της χώρας.

Σε ό,τι αφορά το «Tethys», η κοινοπραξία SMERemediumCap / Latonia Enterprises Company Limited - Athanasios Laskaridis family office / WHG Europe Limited - Brown Hotels αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής για την πώληση του χαρτοφυλακίου δανείων 72 ξενοδοχειακών μονάδων, νομικής απαίτησης 254 εκατ. ευρώ, από την Intrum.

Νέστωρ Α.Ε.

Στον τουριστικό στίβο θα… δοκιμαστεί και ο οινοποιός Σπύρος Λαφαζάνης, ο οποίος με όχημα την εταιρεία Νέστωρ Α.Ε., προτίθεται να αναπτύξει ένα 4 αστέρων ξενοδοχείο, δυναμικότητας 49 δωματίων και 124 κλινών, σε τμήμα του υφιστάμενου οινοποιείου «Νέστωρ».

Το συγκεκριμένο οινοποιείο, τμήμα του οποίου θα επεκταθεί και θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο, βρίσκεται σε μία από τις πιο εύφορες περιοχές της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας, στον Πύργο Τριφυλίας, και περιβάλλεται από αμπελώνες και ελαιώνες.