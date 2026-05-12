UBS: Νέοι καταλύτες για Eurobank και Εθνική μετά το Q1, οι τιμές-στόχοι

Η UBS διατηρεί θετική στάση για δύο από τις συστημικές τράπεζες, αλλά με διαφορετική επιχειρηματολογία για την καθεμία.

Στη Eurobank, το βάρος πέφτει στη γεωγραφική διαφοροποίηση, στην αντοχή των καθαρών εσόδων από τόκους και στη δυναμική των προμηθειών. Στην Εθνική Τράπεζα, το νέο στοιχείο είναι η τραπεζοασφαλιστική συμφωνία με την Allianz, η οποία οδηγεί τον οίκο σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή και σε υψηλότερη τιμή-στόχο.

Για τη Eurobank, η UBS διατηρεί σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο €4,70 ανά μετοχή. Με τιμή αναφοράς €3,95 στις 11 Μαΐου, το περιθώριο ανόδου υπολογίζεται κοντά στο 18%. Ο οίκος χαρακτηρίζει το πρώτο τρίμηνο σταθερή έναρξη της χρονιάς και εκτιμά ότι η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης του πλάνου της, με ανοδικό περιθώριο έναντι της καθοδήγησης τόσο στα καθαρά έσοδα από τόκους όσο και στις καθαρές προμήθειες.

Για την Eθνική Τράπεζα, η UBS ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €18,20 από €17,50 και διατηρεί σύσταση αγοράς. Με τιμή αναφοράς €14,62, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 27,4%. Το πρώτο τρίμηνο ξεπέρασε τις προσδοκίες, κυρίως λόγω υψηλών εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις, αλλά και επειδή τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν 2% σε τριμηνιαία βάση και κινούνται πάνω από το πλάνο, χάρη στην αύξηση των δανείων κατά 12% σε ετήσια βάση.

Σε όρους αποτίμησης, και οι δύο τράπεζες εμφανίζονται ακριβότερες από τα χαμηλά των προηγούμενων ετών, αλλά η UBS θεωρεί ότι οι αποδόσεις κεφαλαίων και οι διανομές δικαιολογούν τις τιμές-στόχους. Η Eurobank αποτιμάται στις 9,3 φορές τα κέρδη του 2026 και στις 8,2 φορές του 2027, ενώ η Εθνική στις 10 φορές και στις 8,6 φορές αντίστοιχα.

Τι εκτιμά για τις δύο τράπεζες ο ελβετικός οίκος

Η UBS προβλέπει για τη Eurobank προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή €0,43 το 2026, αυξημένα κατά 14% σε ετήσια βάση, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16,7% και δείκτη CET1 14,3%. Η εικόνα γίνεται πιο ενδιαφέρουσα στο μεσοπρόθεσμο σκέλος, καθώς ο οίκος βλέπει την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να φτάνει περίπου στο 18% το 2028, έναντι καθοδήγησης της διοίκησης για περίπου 17%.

Η ανάλυση της UBS δείχνει ότι η Eurobank δεν είναι πλέον μόνο ελληνική ιστορία επιτοκιακής ανθεκτικότητας, αλλά και ιστορία περιφερειακής ανάπτυξης. Τα στοιχεία ανά γεωγραφική περιοχή είναι ενδεικτικά. Η Ελλάδα συνεισφέρει 58% των στοιχείων ενεργητικού και 53% των προσαρμοσμένων κερδών, η Κύπρος 27% του ενεργητικού και 29% των κερδών, ενώ η Βουλγαρία 13% του ενεργητικού και 16% των κερδών. Σε επίπεδο ομίλου, τα καθαρά δάνεια φτάνουν τα €56,7 δισ., οι καταθέσεις τα €82,5 δισ. και τα υπό διαχείριση κεφάλαια τα €23,5 δισ.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη αποκτά ειδικό βάρος. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στην περιοχή βρίσκεται στο 2,77%, υψηλότερα από το 2,23% της Ελλάδας, ενώ η πιστωτική επέκταση φτάνει το 8,5% σε ετήσια βάση. Η UBS προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης δανείων 11% για την περίοδο 2025 έως 2028. Στην Κύπρο, η εθελουσία έξοδος μειώνει το προσωπικό κατά 200 άτομα, ενώ η ενοποίηση αναμένεται στις αρχές του 2027. Στη Βουλγαρία, η υιοθέτηση του ευρώ αναμένεται να στηρίξει τη ζήτηση δανείων και να προσθέσει ετήσιο όφελος €20 εκατ. από τα χαμηλότερα αποθεματικά.

Η μεγάλη αλλαγή στις προβλέψεις έρχεται από την Allianz. Η UBS εκτιμά ότι η Εθνική, παρά την ισχυρή λιανική βάση της, έχει χαμηλή διείσδυση στις ασφάλειες, με ετήσιες σχετικές προμήθειες περίπου €17 εκατ. Η αποκλειστική συμφωνία με την Allianz και η συμμετοχή 30% στην Allianz Ελλάδος μπορούν, σύμφωνα με τον οίκο, να ανεβάσουν τα έσοδα τραπεζοασφαλιστικής στα €65 εκατ. ετησίως έως το 2028. Έτσι, η UBS αυξάνει κατά 5% με 6% τις εκτιμήσεις για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στην τριετία και βλέπει μέση ετήσια αύξηση 10%.