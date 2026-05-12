Credia: Ξεκινά κάλυψη η Morgan Stanley, βλέπει ισχυρή ανάπτυξη

Η CrediaBank μπαίνει στο μικροσκόπιο της Morgan Stanley ως η νέα «τράπεζα-πρόκληση» της ελληνικής αγοράς, με πολύ υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τις συστημικές τράπεζες, αλλά και με μια αποτίμηση που, σύμφωνα με τον οίκο, έχει ήδη ενσωματώσει ένα μέρος αυτής της προοπτικής.

Η Morgan Stanley ξεκινά την κάλυψη της μετοχής με σύσταση ίσης στάθμισης και τιμή-στόχο €1,16, έναντι τιμής κλεισίματος €1,30 στις 11 Μαΐου 2026, βλέποντας περιορισμένο περιθώριο σε σχέση με το ταμπλό.

Το βασικό επιχείρημα της έκθεσης είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, η CrediaBank έχει ένα σαφές αφήγημα υψηλής ανάπτυξης, με στόχο να διπλασιάσει το μερίδιό της στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Από την άλλη, η αποτίμηση της μετοχής κινείται ήδη σε επίπεδα που η Morgan Stanley θεωρεί απαιτητικά, καθώς η τράπεζα διαπραγματεύεται με περίπου 11 φορές τα εκτιμώμενα προσαρμοσμένα κέρδη του 2028 και περίπου 2 φορές την ενσώματη λογιστική αξία του 2027.

Η CrediaBank έχει σήμερα μερίδιο περίπου 3% σε δάνεια και καταθέσεις στην Ελλάδα, σε μια αγορά όπου οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες ελέγχουν πάνω από το 90% των δανείων και των καταθέσεων. Η Morgan Stanley σημειώνει ότι η τράπεζα έχει πιο έντονη έκθεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με τις συστημικές, καθώς τα επιχειρηματικά δάνεια αντιστοιχούν στο 85% του χαρτοφυλακίου, ενώ η έκθεση σε μικρομεσαίες, ναυτιλία και χρηματοδοτήσεις με εξασφαλίσεις φτάνει περίπου στο 65%.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της CrediaBank

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αναγνωρίζει ο οίκος είναι η ταχύτητα εκταμίευσης, με τη διαδικασία χορήγησης δανείων στις μικρομεσαίες να είναι περίπου κατά δύο τρίτα ταχύτερη από τον κλάδο. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η CrediaBank μπορεί να διατηρήσει πολύ υψηλότερη πιστωτική επέκταση από τους ανταγωνιστές της. Για την περίοδο 2025 με 2028, προβλέπει αύξηση δανείων στην Ελλάδα με μέσο ετήσιο ρυθμό 15,9%, έναντι 6% με 7,3% για τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες.

Καθοριστικό ρόλο στην επόμενη φάση θα έχει και η εξαγορά του 70% της HSBC Malta, έναντι €200 εκατ. σε μετρητά. Η συναλλαγή αποτιμά την τράπεζα της Μάλτας σε 0,48 φορές την ενσώματη λογιστική αξία του πρώτου εξαμήνου του 2025 και περίπου 4 φορές τα κέρδη του 2025. Η ολοκλήρωση αναμένεται περίπου στα μέσα του πρώτου εξαμήνου του 2027. Μετά την εξαγορά, η Μάλτα θα αντιπροσωπεύει σχεδόν το μισό των στοιχείων ενεργητικού και περίπου το 47% των προ φόρων κερδών σε βάση 2025, ενώ η Ελλάδα θα παραμείνει περίπου στο 60% του δανειακού μείγματος.

Η Morgan Stanley βλέπει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης κερδοφορίας. Ο προσαρμοσμένος δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 7,1% το 2025 σε 9,5% το 2026, 14,8% το 2027 και 16,6% το 2028, με προοπτική 17,3% το 2030. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προβλέπονται στα €45 εκατ. το 2025, €73 εκατ. το 2026, €164 εκατ. το 2027, €228 εκατ. το 2028 και €310 εκατ. το 2030.

Η άνοδος αυτή θα προέλθει από την πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα, τη μείωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων, την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, τη διασταυρούμενη πώληση προϊόντων διαχείρισης περιουσίας και ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά και τη μείωση κόστους από προγράμματα εθελουσίας εξόδου. Στη Μάλτα, η Morgan Stanley ενσωματώνει συνέργειες €20 εκατ. από την αποσύνδεση της HSBC Malta από τα συστήματα της μητρικής.

Στον ισολογισμό, η εικόνα παραμένει ισχυρή. Ο δείκτης CET1 εκτιμάται στο 15% το 2026, 14% το 2027, 15% το 2028 και 16,2% το 2030. Η Morgan Stanley θεωρεί ότι η τράπεζα θα διατηρήσει κεφαλαιακά περιθώρια πάνω από τους στόχους, ακόμη και μετά την εξαγορά της HSBC Malta, ενώ προβλέπει δυνατότητα διανομής μερισμάτων με ποσοστό 30% το 2029 και το 2030.

Τέλος, η CrediaBank εμφανίζει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης κερδών, με εκτιμώμενο μέσο ετήσιο ρυθμό 69,9% στα κέρδη ανά μετοχή την περίοδο 2025 με 2028 και 25,1% στην ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή, όμως η Morgan Stanley σημειώνει ότι διαπραγματεύεται με υψηλότερο πολλαπλασιαστή κερδών έναντι των ελληνικών τραπεζών.

Τα τρία σενάρια για την τιμή-στόχο της μετοχής

Στο σενάριο βάσης της Morgan Stanley, η τιμή-στόχος για τη CrediaBank τοποθετείται στα €1,16. Ο οίκος χρησιμοποιεί προσέγγιση αποτίμησης που λαμβάνει υπόψη τα κέρδη του 2028, το πλεονάζον κεφάλαιο πάνω από δείκτη CET1 14%, τις επιστροφές κεφαλαίου της περιόδου 2025-2028 και προεξοφλεί την αξία κατά δύο χρόνια. Η αποτίμηση στηρίζεται σε μοντέλο Gordon, με παραδοχή ανάπτυξης περίπου 7%, κόστος ιδίων κεφαλαίων 12,7% και άθροισμα επιμέρους αξιών για Ελλάδα και Μάλτα. Στο βασικό σενάριο, η μετοχή αποτιμάται σε 1,6 φορές την εκτιμώμενη ενσώματη λογιστική αξία του 2028.

Το θετικό σενάριο ανεβάζει την αξία στο €1,61 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε άνοδο 24,2% από την τρέχουσα τιμή της έκθεσης. Σε αυτή την περίπτωση, η Morgan Stanley υποθέτει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερη από το βασικό σενάριο, χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 12% και ρυθμό μακροπρόθεσμης ανάπτυξης περίπου 8%. Η αποτίμηση ανεβαίνει έτσι στις 2,2 φορές την ενσώματη λογιστική αξία του 2028.

Οι καταλύτες για ένα τέτοιο σενάριο είναι η ταχύτερη αύξηση επενδύσεων και ΑΕΠ στην Ελλάδα, η πιθανότητα υψηλότερων επιτοκίων, οι κινήσεις βελτιστοποίησης σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού, οι αγορές επανεξυπηρετούμενων δανείων, πιθανές εξαγορές σε διαχείριση περιουσίας, ασφάλειες ή τραπεζικές δραστηριότητες και η αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά.

Το αρνητικό σενάριο κατεβάζει την αξία στο €0,86 ανά μετοχή και η Morgan Stanley υποθέτει χαμηλότερη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα στην Ελλάδα και κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες στη Μάλτα, υψηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα και χαμηλότερη ανάπτυξη στο 6%. Η αποτίμηση υποχωρεί στις 1,2 φορές την ενσώματη λογιστική αξία του 2028.