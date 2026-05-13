Jefferies για Eurobank: Νέα τιμή-στόχος, με σύσταση buy

Η Eurobank παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων του 2026, σύμφωνα με την Jefferies, η οποία αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα €5,10 από €5,00 και διατηρεί τη σύσταση αγοράς. Με βάση την τιμή των €3,97, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 29%, ενώ στο θετικό σενάριο της ανάλυσης η αποτίμηση φτάνει έως τα €6,90, δηλαδή 74% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η Jefferies χαρακτηρίζει την επίδοση του πρώτου τριμήνου ανθεκτική, με βασικό σημείο υπεροχής τα καθαρά έσοδα από τόκους και την αξιοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητας σε ομόλογα. Οι αναλυτές αυξάνουν κατά 1% τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη ανά μετοχή στην περίοδο προβλέψεων, κυρίως λόγω καλύτερων καθαρών εσόδων από τόκους, και εκτιμούν πλέον κέρδη ανά μετοχή €0,44 για το 2026, €0,49 για το 2027 και €0,56 για το 2028.

Η υπεραπόδοση στα καθαρά έσοδα από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα €664 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση και 4% σε ετήσια βάση. Η επίδοση ήταν 2% υψηλότερη από την εκτίμηση της Jefferies και επίσης 2% πάνω από τη συναίνεση της αγοράς. Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στη μεγαλύτερη συνεισφορά του χαρτοφυλακίου ομολόγων, το οποίο αυξήθηκε κατά €2,8 δισ. μέσα στο τρίμηνο, καθώς η Eurobank αξιοποίησε τις υψηλότερες αποδόσεις.

Η Jefferies διατηρεί την εκτίμηση για καθαρά έσοδα από τόκους περίπου €2,7 δισ. το 2026, πάνω από την καθοδήγηση της διοίκησης για περίπου €2,6 δισ. Παράλληλα, σημειώνει ότι κάθε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης θα μπορούσε να προσθέσει περίπου €35 εκατ. στα προ φόρων κέρδη, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2%.

Στο πρώτο τρίμηνο, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα €877 εκατ., με αύξηση 6% σε ετήσια βάση, ενώ τα προ προβλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν στα €547 εκατ., αυξημένα κατά 5%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €351 εκατ. και τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους τα €331 εκατ., με ετήσια άνοδο 5%.

H oργανική ανάπτυξη και η Κύπρος

Πέρα από τα έσοδα από τόκους, η Jefferies δίνει έμφαση στη συνέχιση της οργανικής ανάπτυξης. Τα καθαρά δάνεια ανήλθαν στα €55,75 δισ., με οργανική πιστωτική επέκταση €1,1 δισ. στο τρίμηνο, έναντι ετήσιου στόχου €3,8 δισ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση, στα €10,2 δισ., έναντι στόχου €12,4 δισ. για το 2026.

Οι προμήθειες διαμορφώθηκαν στα €203 εκατ., με αύξηση 20% σε ετήσια βάση και επίδοση 7% υψηλότερη από την εκτίμηση της Jefferies. Ωστόσο, οι αναλυτές αφήνουν αμετάβλητες τις προβλέψεις τους για τις προμήθειες στο σύνολο του έτους, καθώς η ολοκλήρωση της συναλλαγής Eurolife μετατίθεται πλέον για το τρίτο τρίμηνο αντί για το δεύτερο.

Στην Κύπρο, η Eurobank κατέγραψε την ισχυρότερη αύξηση δανείων των τελευταίων πέντε τριμήνων και παραμένει σε πορεία επίτευξης του στόχου για €0,8 δισ. το 2026. Η τράπεζα αξιοποίησε επίσης την υψηλή πλεονάζουσα ρευστότητα της αγοράς, με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 37%, επενδύοντας €1,1 δισ. σε ομόλογα από τη συνολική αύξηση των €2,8 δισ. Η λειτουργική συγχώνευση στην Κύπρο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027, ενώ η εθελούσια έξοδος αφορά 200 εργαζομένους και οδηγεί σε ετήσια εξοικονόμηση €14 εκατ., εκ των οποίων €11 εκατ. το 2026.

Η Jefferies βλέπει τη Eurobank ως τον πιο διαφοροποιημένο ελληνικό τραπεζικό όμιλο, με παρουσία σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο και με τρεις βασικές γραμμές δραστηριότητας, τραπεζική, ασφάλιση και διαχείριση περιουσίας. Περίπου το 50% των κερδών προέρχεται από το εξωτερικό, στοιχείο που, κατά τους αναλυτές, στηρίζει υψηλότερο πολλαπλασιαστή αποτίμησης. Η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 9,1 φορές για το 2026, 8,1 φορές για το 2027 και 7,1 φορές για το 2028, ενώ η Jefferies εκτιμά απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 17,1% το 2028.

Στο βασικό σενάριο των €5,10, η αποτίμηση στηρίζεται σε καθαρά έσοδα από τόκους 2,7%, κόστος κινδύνου 50 μονάδων βάσης, δείκτη κόστους προς έσοδα 35%, απόδοση ιδίων κεφαλαίων 19% και κόστος κεφαλαίου 12% σε προσαρμοσμένη βάση.

Στο θετικό σενάριο, η τιμή ανεβαίνει στα €6,90, με παραδοχές για υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, χαμηλότερο δείκτη κόστους προς έσοδα και κόστος κεφαλαίου 11%. Στο αρνητικό σενάριο, η τιμή υποχωρεί στα €3,10, με χαμηλότερα έσοδα από τόκους, κόστος κινδύνου 100 μονάδων βάσης, δείκτη κόστους προς έσοδα 36%, απόδοση ιδίων κεφαλαίων 12% και κόστος κεφαλαίου 13%.