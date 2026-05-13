Euroxx: Τιμή-στόχος το €1,55 για την CrediaBank

Ξεκινούμε κάλυψη για την CrediaBank, την πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα βάσει συνολικού ενεργητικού, γνωστοποιεί η Euroxx στην πρώτη ανάλυσή της για την τράπεζα.

Μετά από μια επιτυχημένη διαδικασία αναδιάρθρωσης και την εξαγορά της HSBC Malta (υπό την αίρεση κανονιστικών εγκρίσεων), η τράπεζα βρίσκεται πλέον σε θέση να αναπτυχθεί με ταχύ ρυθμό, κατά την άποψή μας.

Για την περίοδο 2026-2030 προβλέπουμε για το ενοποιημένο σχήμα σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) των επαναλαμβανόμενων καθαρών κερδών κατά 27%, τον υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, στηριζόμενο στην ισχυρή πιστωτική επέκταση, στις λειτουργικές αποδοτικότητες και σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον κόστους κινδύνου.

Αυτό θα οδηγήσει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, σε σημαντική ενίσχυση του δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE), ο οποίος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 17% το 2028 και στο 19% έως το 2030, συνεχίζουν οι αναλυτές.

Η CrediaBank έχει ολοκληρώσει πλήρως την εξυγίανση των ελληνικών δραστηριοτήτων της, με δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) κάτω από 3%, χωρίς Αναβαλλόμενες Φορολογικές Πιστώσεις (Deferred Tax Credits - DTCs) και με ισχυρή κεφαλαιακή βάση (pro-forma δείκτης CET1 περίπου 15,5%).

Το 2025 η τράπεζα ανακοίνωσε την εξαγορά ποσοστού 70,03% της HSBC Malta, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στη Μάλτα βάσει ενεργητικού. Η εξαγορά της HSBC Malta αποτελεί σημαντικό ορόσημο και σχεδόν θα διπλασιάσει το συνολικό ενεργητικό της τράπεζας.

Αναμένουμε ότι η τράπεζα θα αυξήσει εκ νέου τη μόχλευση του ελληνικού ισολογισμού της κατά την επόμενη πενταετία, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης των χορηγήσεων περίπου 15% (2026E-2030), υποστηριζόμενο από την ισχυρή ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η μετοχή τελεί υπό διαπραγμάτευση, με βάση τις εκτιμήσεις για τα ενοποιημένα μεγέθη του 2028, με δείκτη P/E 10,9x, σε premium έναντι των ελληνικών ομοειδών τραπεζών (7,9x), κάτι που κατά την άποψή μας δικαιολογείται από την τριπλάσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS growth) και το πλεονάζον κεφάλαιο.

Αποτιμούμε τη μετοχή με τη μέθοδο Gordon Growth Formula και καταλήγουμε σε τιμή-στόχο 1,55 ευρώ ανά μετοχή. H σύσταση είναι overweight.