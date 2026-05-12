#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο «BBB+» οι αξιολογήσεις καταθέσεων σε τρεις ελληνικές τράπεζες

Η Fitch Ratings αναβάθμισε τις αξιολογήσεις καταθέσεων ελληνικών και κυπριακών τραπεζών μετά την επικαιροποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης τραπεζών. Ολες οι αλλαγές.

Στο «BBB+» οι αξιολογήσεις καταθέσεων σε τρεις ελληνικές τράπεζες

Δημοσιεύθηκε: 12 Μαΐου 2026 - 19:45

Η Fitch Ratings προχώρησε σε ενέργειες αξιολόγησης επί των αξιολογήσεων καταθέσεων τριών ελληνικών και δύο κυπριακών τραπεζών. Ακολουθούν τη δημοσίευση, στις 8 Μαΐου 2026, των επικαιροποιημένων Κριτηρίων Αξιολόγησης Τραπεζών της Fitch.

Βασικοί Παράγοντες Αξιολόγησης

Η Fitch αναβάθμισε τις αξιολογήσεις καταθέσεων των ακόλουθων τραπεζών, αντανακλώντας την αναθεωρημένη εκτίμησή της περί αυξημένης προστασίας των καταθετών λόγω της προτεραιότητας καταθετών στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και των επιμέρους απαιτήσεων αποθέματος εξυγίανσης των τραπεζών και των εφαρμοστέων στρατηγικών εξυγίανσης:

EUROBANK 

Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της Eurobank S.A. αναβαθμίστηκαν σε «BBB+» από «BBB» και σε «F2» από «F3», αντίστοιχα. Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων βρίσκεται δύο βαθμίδες υψηλότερα από την Αξιολόγηση Βιωσιμότητας (Viability Rating - VR) «bbb-».

Εθνική

Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της Εθνικής αναβαθμίστηκαν σε «BBB+» από «BBB» και σε «F2» από «F3», αντίστοιχα. Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων βρίσκεται δύο βαθμίδες υψηλότερα από το VR «bbb-». Η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων αντιστοιχεί στη χαμηλότερη από τις δύο δυνατές επιλογές που αντιστοιχούν σε μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «BBB+», καθώς η αξιολόγηση χρηματοδότησης και ρευστότητας της τράπεζας δεν είναι επαρκώς υψηλή ώστε να δικαιολογεί υψηλότερη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων.

Πειραιώς

Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της Piraeus Bank S.A. αναβαθμίστηκαν σε «BBB+» από «BBB» και σε «F2» από «F3», αντίστοιχα. Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων βρίσκεται δύο βαθμίδες υψηλότερα από το VR «bbb-»

EUROBANK LIMITED (Κύπρος)

Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων της Eurobank Limited αναβαθμίστηκε σε «A-» από «BBB+», ενώ η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων επιβεβαιώθηκε στο «F2». Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων βρίσκεται δύο βαθμίδες υψηλότερα από το VR «bbb». Η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων αντιστοιχεί στη χαμηλότερη από τις δύο δυνατές επιλογές που αντιστοιχούν σε μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «A-», καθώς η αξιολόγηση χρηματοδότησης και ρευστότητας της τράπεζας δεν είναι επαρκώς υψηλή ώστε να δικαιολογεί υψηλότερη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων.

Τράπεζα Κύπρου

Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου αναβαθμίστηκε σε «A-» από «BBB+», ενώ η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων επιβεβαιώθηκε στο «F2». Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων βρίσκεται δύο βαθμίδες υψηλότερα από το VR «bbb»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κυπαρίσσης (Optima): Πολλαπλές οι συνέργειες με τη Euroxx

Optima bank: Κέρδη 47,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο

Τσίπρας: Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ ας δούμε τι γίνεται με τις τράπεζες

Alpha Bank: Οικονομική στήριξη σε έξι οργανισμούς μέσω του Match for Good

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο