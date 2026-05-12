Στο «BBB+» οι αξιολογήσεις καταθέσεων σε τρεις ελληνικές τράπεζες

Η Fitch Ratings προχώρησε σε ενέργειες αξιολόγησης επί των αξιολογήσεων καταθέσεων τριών ελληνικών και δύο κυπριακών τραπεζών. Ακολουθούν τη δημοσίευση, στις 8 Μαΐου 2026, των επικαιροποιημένων Κριτηρίων Αξιολόγησης Τραπεζών της Fitch.

Βασικοί Παράγοντες Αξιολόγησης

Η Fitch αναβάθμισε τις αξιολογήσεις καταθέσεων των ακόλουθων τραπεζών, αντανακλώντας την αναθεωρημένη εκτίμησή της περί αυξημένης προστασίας των καταθετών λόγω της προτεραιότητας καταθετών στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και των επιμέρους απαιτήσεων αποθέματος εξυγίανσης των τραπεζών και των εφαρμοστέων στρατηγικών εξυγίανσης:

Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της Eurobank S.A. αναβαθμίστηκαν σε «BBB+» από «BBB» και σε «F2» από «F3», αντίστοιχα. Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων βρίσκεται δύο βαθμίδες υψηλότερα από την Αξιολόγηση Βιωσιμότητας (Viability Rating - VR) «bbb-».

Εθνική

Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της Εθνικής αναβαθμίστηκαν σε «BBB+» από «BBB» και σε «F2» από «F3», αντίστοιχα. Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων βρίσκεται δύο βαθμίδες υψηλότερα από το VR «bbb-». Η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων αντιστοιχεί στη χαμηλότερη από τις δύο δυνατές επιλογές που αντιστοιχούν σε μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «BBB+», καθώς η αξιολόγηση χρηματοδότησης και ρευστότητας της τράπεζας δεν είναι επαρκώς υψηλή ώστε να δικαιολογεί υψηλότερη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων.

Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της Piraeus Bank S.A. αναβαθμίστηκαν σε «BBB+» από «BBB» και σε «F2» από «F3», αντίστοιχα. Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων βρίσκεται δύο βαθμίδες υψηλότερα από το VR «bbb-».

EUROBANK LIMITED (Κύπρος)

Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων της Eurobank Limited αναβαθμίστηκε σε «A-» από «BBB+», ενώ η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων επιβεβαιώθηκε στο «F2». Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων βρίσκεται δύο βαθμίδες υψηλότερα από το VR «bbb». Η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων αντιστοιχεί στη χαμηλότερη από τις δύο δυνατές επιλογές που αντιστοιχούν σε μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «A-», καθώς η αξιολόγηση χρηματοδότησης και ρευστότητας της τράπεζας δεν είναι επαρκώς υψηλή ώστε να δικαιολογεί υψηλότερη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων.

Τράπεζα Κύπρου

Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου αναβαθμίστηκε σε «A-» από «BBB+», ενώ η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων επιβεβαιώθηκε στο «F2». Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων βρίσκεται δύο βαθμίδες υψηλότερα από το VR «bbb».