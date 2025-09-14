Το στοίχημα του «χαμένου χρόνου» στις έρευνες για υδρογονάνθρακες

Η έλευση της Chevron και το κάλεσμα για νέες ενεργειακές business που απηύθηνε στην ελληνική πλευρά ο πανίσχυρος και πολύ κοντά στον Τραμπ, υπ. Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ανεβάζουν ψηλά τον πήχη για την κυβέρνηση.

Το στοίχημα για το κρατικό μηχανισμό είναι ένα και μοναδικό, να μη χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος στην αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου της χώρας και να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος που μας έχουν στοιχίσει ουκ ολίγα επενδυτικά σχέδια.

Στη πράξη αυτό σημαίνει να βελτιώσει τις επιδόσεις του σε ένα τομέα όπου χωλαίνει διαχρονικά, τη διοικητική και δικαστική γραφειοκρατία, καθώς επίσης να διευκολύνει το σχήμα Chevron - Helleniq Energy στην εξεύρευση του λιμανιού που θα λειτουργεί ως βάση υποδοχής για μια τέτοια δραστηριότητα, ένα μόνιμο «πονοκέφαλο» τα τελευταία χρόνια για όλους τους υφιστάμενους operators στην Ελλάδα.

Ακόμη και αν οποιοσδήποτε από τους σημερινούς operators έπαιρνε απόφαση να κάνει έρευνες «αύριο» σε κάποιο μπλοκ, δεν θα μπορούσε να τις πραγματοποιήσει, καθώς ακόμη δεν έχει θεσμοθετηθεί το λιμάνι που να μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Στο πιο ώριμο από πλευράς προεργασίας, αυτό των Πατρών, τρία χρόνια μετά τη κατάθεση του master plan, εκκρεμεί ακόμη η υπογραφή του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

Τα παραπάνω πρέπει να λυθούν το συντομότερο δυνατό, όπως επίσης να ληφθεί σοβαρά υπόψιν το γεγονός ότι η ExxonMobil βρίσκεται εδώ και έξι χρόνια στην Ελλάδα, χωρίς ακόμη να έχει πάρει απόφαση για το αν και πότε θα βάλει τρυπάνι, (αυτή έχει μετατεθεί για το 2027).

Ούτε και πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι ανήμερα της ανακοίνωσης της Chevron για την είσοδο στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, υψηλόβαθμα στελέχη της συναντούσαν τον Τούρκο υπ. Ενέργειας με αντικείμενο επενδύσεις στον τουρκικό ενεργειακό τομέα, παρ' ότι το τάιμινγκ επελέγη προφανώς για επικοινωνιακούς λόγους και για να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις.

Ο πήχης για την ελληνική διπλωματία

Το ίδιο ψηλά ανεβαίνει ο πήχης και για την ελληνική διπλωματία. Η απόφαση της Chevron να δηλώσει παρούσα σε μπλοκ («Νότια της Κρήτης 2») που όχι μόνο εφάπτονται, αλλά επικαλύπτουν κατά 20%-25% την έκταση του τουρκολιβυκού μνημονίου αποτελεί μια de facto αποδοχή των ελληνικών θέσεων.

Αναιρεί την ούτως ή άλλως παράνομη συμφωνία Άγκυρας – Τρίπολης και πλέον θεωρείται από δύσκολο έως απίθανο η Τουρκία να προσπαθήσει να την παρεμποδίσει.

Ταυτόχρονα, το δόγμα «drill, baby, drill» του Προέδρου Τραμπ και η ώθηση που αυτό δίνει στις αμερικανικές εταιρείες του upstream, θα μπορούσε να λειτουργήσει στη κατεύθυνση της επιτάχυνσης. Το γεγονός μάλιστα ότι η Chevron πρόκειται να διεκδικήσει και μπλοκ στους διαγωνισμούς της Λιβύης, που γειτνιάζουν με εκείνα νοτίως της Κρήτης, πιθανώς να ενθαρρύνει Αθήνα και Τρίπολη ώστε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, επανεκκινώντας τη συζήτηση για συμφωνία οριοθέτησης των μεταξύ τους θαλασσίων ζωνών.

Το μεγαλύτερο ωστόσο στοίχημα για την ελληνική πλευρά είναι να καταφέρει να συνδυάσει το κεφάλαιο «Chevron» με τις νέες συμφωνίες πώλησης αμερικανικού LNG που θέλουν να κάνουν οι ΗΠΑ, ώστε μέσω του «Κάθετου Διαδρόμου», να εξάγονται μέχρι την Ουκρανία, γεγονός άλλωστε που έφερε στην Αθήνα και τον ισχυρότατο επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, Νταγκ Μπέργκαμ. Τον πρώτο υπουργό της κυβέρνησης Τραμπ που επισκέπτεται την Ελλάδα, έχοντας - καθόλου τυχαία - ως ατζέντα τα ενεργειακά.

Τα επόμενα βήματα

Τα παραπάνω όμως θέλουν το χρόνο τους και η Ελλάδα δεν φημίζεται για τις επιδόσεις της στον τομέα αυτό. Στη περίπτωση της Chevron, θα πρέπει να οριστικοποιηθεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα η σύμβαση μίσθωσης των τεσσάρων μπλοκ, ακολούθως να εγκριθεί η σύμβαση παραχώρησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μετά να ψηφιστεί από τη Βουλή.

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο τα βήματα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί πριν τα τέλη του 2025. Ιδανικά θα ήθελε η επίσκεψη του Αμερικανού υπ. Ενέργειας Κρις Ραιτ το Νοέμβριο στην Αθήνα για την συνεδρίαση των υπουργών της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TECC The Partnership for Transatlantic Energy Cooperation -P-TEC-) να βρει τη Chevron παραχωρησιούχο.

Ακόμη πιο σύνθετα είναι τα πράγματα στη περίπτωση του «Κάθετου Διαδρόμου». Το έργο πρέπει να ωριμάσει κι άλλο, απαιτείται πιο στενός συντονισμός υψηλού επιπέδου μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας, χρειάζονται περισσότερα έργα κατά μήκος του άξονα, που από μόνα τους δεν λένε τίποτα αν δεν συνοδευτούν από ακόμη χαμηλότερες ταρίφες, οι οποίες με τη σειρά τους θα πρέπει να προσφερθούν για δημοπρασίες μεγαλύτερης διάρκειας.

Συνοψίζοντας, το γεγονός ότι για τον Αμερικανό Πρόεδρο οι business συνδέονται με την εξωτερική πολιτική ή τουλάχιστον κινούνται παράλληλα, δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία ισχυροποίησης των ενεργειακών δεσμών μεταξύ Ελλάδας - ΗΠΑ, με ό,τι οφέλη μπορεί αυτό να έχει σε δεύτερο χρόνο για τα εθνικά μας συμφέροντα.

Στη πράξη αυτό σημαίνει ότι η έλευση της Chevron και η επίσκεψη Μπέργκαμ αποτελούν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για την ελληνική διπλωματία να λάβει πρωτοβουλίες προώθησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε πλειάδα θεμάτων, όπως στο καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου (GSI), μακριά από την αναζήτηση «άλλοθι» εκ μέρους της Αθήνας στους μικροπολιτικούς σχεδιασμούς της Λευκωσίας, οι οποίοι μόνο παραπλανητικά λειτουργούν για τη πραγματική κατάσταση των ελληνοτουρκικών.

Αλλά για να δημιουργήσουμε ισχυρούς ενεργειακούς δεσμούς με τις ΗΠΑ, γεγονός που θα απλώσει ένα δίχτυ προστασίας των αμερικανικών ενεργειακών και οικονομικών συμφερόντων, μέσω Ελλάδας, και για να σπάσει το δόγμα της Τουρκίας ότι «τίποτα στην Αν. Μεσόγειο δεν γίνεται χωρίς την άδεια, συναίνεση ή συμμετοχή της», δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί, παρά σιωπηρή δουλειά, και κυρίως βελτίωση των κρατικών διαδικασιών.

Αν η έκδοση μιας περιβαλλοντικής άδειας για έρευνες μαζί με τις τυχόν δικαστικές εμπλοκές συνεχίσουν να θέλουν 3 και 4 χρόνια και άλλο τόσο η εξεύρεση του κατάλληλου λιμανιού που θα υποδέχεται τα πλοία, καθώς επίσης αν οι χώρες του Κάθετου Διαδρόμου δεν καθίσουν στο ίδιο τραπέζι σε υψηλότατο επίπεδο, οι προσδοκίες που καλλιεργούνται θα διαψευσθούν και κάποιοι άλλοι θα αδράξουν την ευκαιρία για να αναδειχθούν εκείνοι σε ενεργειακό κόμβο της Αν. Μεσογείου.